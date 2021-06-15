去年3月，一塊琥珀裡的小小化石成了大新聞，因為科學家們認為他們發現了像蜂鳥一樣的恐龍頭骨，它有尖牙、凸出的眼睛和驚人的強壯骨骼。科學家還為它訂了學名「眼齒鳥」（Oculudentavis khaungraae），描述它眼睛大與喙裡有齒兩個特色。不過最近又發現其他更完整的琥珀，證明琥珀裡的小動物，其實是一隻蜥蜴。

科學警報(Science Alert)報導，在同一地區發現的類似骨骼，證明所謂的「眼齒鳥」實際上是一隻蜥蜴。看起來像鳥喙的是它的臉，只是隨著時間的推移與壓扁，看起來變成像是鳥喙的形狀。

佛羅里達自然歷史博物館(Florida Museum of Natural History)館長愛德華‧史丹利(Edward Stanley)解釋道：「想像一下，把一隻蜥蜴的臉，捏成尖尖的形狀，會變成什麼樣子？會使這個蜥蜴看起來看起來像一隻鳥。」

右邊是去年發現的「眼齒鳥」，左邊是新發現的蜥蜴，電腦斷層掃瞄證明，這兩個化石是同種類的蜥蜴，差別只在「眼齒鳥」的臉被壓成尖尖的，看起來像鳥喙。(圖/佛羅里達大學)

這件事當然可以看作古生物學界的烏龍事件，不過這也就是科學的本質，提出理論之後，必須迎戰各種挑戰，規則是：都要以證據為基礎。

事實上，早在去年科學家提出「眼齒鳥」的看法時，就有一些專家提出質疑，首先是看起來像羽毛的部分，其實與更像是其他雜質，同時，如果它是恐龍，那它的牙齒應該種在牙槽中，而不是直接附著在顎骨上；第三，沒有一隻早期的鳥兒擁有如此像蜥蜴一般的眼睛。

新的復原圖，它是一隻活動恐龍時代的小蜥蜴。(圖/佛羅里達大學)

最終，這些論點足以讓科學雜誌的編輯撤回了論文，宣布其分類錯誤。雖然一些最初的研究作者繼續堅持自己的觀點，但是現在有更多的證據，也就是附近發現的另一塊蜥蜴化石，表明他們確實弄錯了。

新發現的化石看起來不像去年報導的頭骨。但在對每個琥珀礦床中發現的骨頭進行分析後，研究人員確定兩個化石是且樣的物種。

首先，兩塊化石的大小大致相同，顎骨上都有牙齒，並具有大小和形狀相似的蜥蜴狀眼窩。更重要的是，新發現的化石還具有可見的鱗片和完整的頭骨。

電腦斷掃描(CT)也表明它們確實屬於同一類的蜥蜴，它們生活在大約 1 億年前的同一地區。現在這個新物種被命名為Oculudentavis naga，意為眼齒蜥蜴。

雖然它不是鳥，但確實是一種新發現的恐龍時代的蜥蜴，它也與現存的任何蜥蜴都不相同，因此就古生物學領域來看，也是重要的發現。

研究人員仍然不確定它在蜥蜴家族中的確切位置，但至少現在被分類在正確的類目裡。