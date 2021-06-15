台灣本土疫情嚴峻，即便連日案例有下降趨勢，但仍維持在三位數，民眾躲在家防疫，不少管理單位也沒閒著，趁這個機會開始修補防護工程，其中西門町峨嵋停車場也換上「新裝」，照片曝光後網友直呼「台北美學怎麼了」。

「懷舊達人」張哲生在臉書PO出照片，原來是峨嵋停車場在疫情期間，悄悄進行的維護工程，外牆也重新塗漆並上了五顏六色的色彩，有綠色、粉紅色、紅色、黃色與藍色。

照片曝光後引發網友兩極評價，雖然有少部分網友認為不錯看：「新色彩看起來活潑不少」、「滿漂亮的，有不一樣的fu」、「終於上色了，原本顏色死氣沉沉的」。

但大多數網友搖頭，開酸：「這配色也太醜」、「台北美學怎麼了」、「公共建築好像只要漆的五顏六色就是有設計。殊不知那視覺之雜亂」、「顏色一致比較好吧」、「比起上色，裡面車道跟停車格先重整吧」、「管理機關的人該增進一下自己的建築美學」、「這色彩有點尷尬...」。