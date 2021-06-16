白宮本月公布一份報告，把台灣、日本和韓國的科技產業供應商都打入和中國一樣，對美國國安構成「威脅風險」陣營，凸顯華府亟思強化供應鏈，恐對亞洲供應商的業務造成衝擊。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國6月8日公布一份厚達250頁報告，完整描繪了美國在半導體、電池技術、製藥和礦物4大領域供應鏈的脆弱性。報告的矛頭雖大多指向和美國競爭成為下一代科技霸主的中國，但報告結論也顯露華府對於依賴台灣等供應商的不安。

分析師和產業領袖表示，這份報告對亞洲供應商是一項警訊，提醒他們應該重新規劃長期戰略。

一位台灣晶片產業主管提到這份報告時表示：「拜登政府在報告中指出很多新投資機會，因為美國加強致力打造自主能力。但也顯示出對於台灣等亞洲盟友的諸多疑慮，將它們標誌為美國的主要脆弱點，這點我們在川普時代沒見到，這意味著亞洲晶片公司可能必須再次重新思考未來的商業戰略。」

半導體產業總營收全球第二高，僅次於美國的台灣，在白宮報告中被提到80多次，日本也一樣，而中國或中國人則出現超過500次。

華府特別憂心的是北京和台北之間的關係。中國將台灣視為分離省分，不排除武力犯台。報告中表示，世界上很多半導體設施是由中國和台灣企業所擁有的事實，讓全球晶片供應鏈面臨來自地緣政治行動的「巨大風險」。

「即使是小衝突或禁運，都可能對美國造成立即性重大中斷，以及對美國供應鏈韌性的長期影響。」

舊金山貝恩策略顧問公司（Bain & Co）合夥人漢伯理（Peter Hanbury）表示，半導體產業過於集中東亞構成風險，危及國家安全以及取得重要技術的管道。

漢伯理表示：「這種集中會產生重要控制點，會被某些國家利用地緣政治風險方式，來對付其他國家。」

他指出，這種集中也會產生營運上風險，像是洪水、旱災、地震等天災，以及罷工等。白宮的報告也把台灣供水不穩列為風險。

部分人士將此視為鐘擺正擺向政府進一步介入科技製造業的跡象。

一名供應鏈主管表示：「過去幾十年來，美國政府採取不插手市場態度，這是造成科技製造業流向東方的部分原因。現在我們可以看到華府提高在這項產業的政治影響力，以奪回控制權，這可能會促成製造業流向西方的另一轉移。」

報告中指出，美國必須傾全國之力，致力強化美國製造的生態系統，建立安全且強韌半導體供應鏈。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，白宮的報告顯示，美國政府對於東亞供應鏈安全欠缺信心，即使對盟友也是如此。

蘇紫雲指出：「這份全面性報告顯示，（這項議題）不只是美中關係緊張，也是華府想要擴大對敏感科技的掌控權。」

哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）同意，美國亟欲重建科技和製造業影響力，但這並不容易。

「這份報告是一項願景，設定路線和政府行動方針。但我認為這項重塑任務巨大，人們無法充分體會，在很多情況下得花上20多年時間。」

史兆威表示，問題在於「美國是否有那種耐心」。1100615