一名女子在大賣場好市多COSTCO購買冷凍里肌肉，回家用剪刀剪成塊時，意外被硬物刺到，仔細一看發現5片碎骨頭，沒想到PO網分享後，隔天就收到廠商私訊道歉，滿滿的誠意讓她感動表示，不會因為這件事退貨，也不會因此拒買該廠牌的產品。

這名女子14日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，因為兒子午餐想吃炸雞塊，因此她從冷凍庫拿了一包在好市多買的里肌肉出來解凍，正當她用剪刀把一條條里肌肉用剪成塊時，她的手被雞肉上的硬物刺到，仔細一看竟然是兩頭尖尖的碎骨頭。

一名女子在好市多購買冷凍里肌肉，回家用剪刀剪成塊時，意外被硬物刺到，仔細一看發現5片碎骨頭。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

網友PO出去除殘肉後最大的一塊碎骨。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO指出，看到這麼尖銳的骨頭被嚇一跳，決定逐條、逐塊的再仔細檢查一遍，因為裹粉油炸後就完全看不出來了，而且兒子每次都是大口、大口的吃，她全部檢查一遍以後，共挑出大大小小的碎骨共5片，每片都很尖銳。

原PO說，可能工廠生產線的機器無法百分之百的把碎骨頭去除乾淨，因此她發文分享，提醒其他消費者注意，畢竟現在正值防疫期間，這個時間點不管為了什麼，去醫院都是很麻煩的一件事。不少網友反應「太驚悚了吧」、「謝謝提醒」。

沒想到她PO網分享後，隔天就收到廠商私訊道歉，廠商表示，對於造成食用上的困擾深感抱歉，並關心是否有導致受傷，願意協助處理，並再次致歉。看到廠商滿滿誠意的回覆後，女子大為感動，表示覺得這樣就夠了，並不會因為這件事情退貨，未來也不會因此拒買該廠牌的產品。