峨嵋停車場是大家逛西門町時，必使用的停車場之一，疫情爆發前，假日總是停滿車輛，門口永遠可以看到車輛進出沒停過，但其實峨嵋停車場的前身大有來頭，「懷舊達人」張哲生在臉書揭密，讓不少中生代網友直呼「真的不知道」。

張哲生在臉書PO出照片，原來是今年已經45歲的峨嵋停車場，在嚴峻的疫情中悄悄換上了「新裝」，外牆變得五顏六色，引發網友兩極評價，有人認為不錯看，但也有人直說配色太奇怪。

張哲生隨後也介紹峨嵋停車場身世，原來峨嵋停車場前身是「兒童戲院」。1963年5月底開幕的兒童戲院，專門播放教育意義故事片給兒童觀看，除了兒童戲院舞台外，還規劃了演奏廳、音樂室。

但由於西門町逐漸繁榮，極度缺乏停車場的情況下，兒童戲院在10年後的1973年11月熄燈，並於隔年拆除。1976年1月峨嵋停車場竣工，至今依舊服務旅客們。

不少中生代網友也直言完全不知此事：「小時候就已經是停車場，還真不知道前身是兒童戲院」、「峨嵋停車場年紀比我還大...」、「原來還有這麼一個故事」，也有經歷過的長輩分享：「當年拿到優待券，從淡水河提走到兒童戲院看蝙蝠俠」、「1965年我小學三年級，當時去兒童戲院參加表揚大會，之後被招待到動物園玩」。