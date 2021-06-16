受諸多利空消息影響，比特幣價格自4月高點一路狂瀉，近期於3-4萬美元區間震盪起伏，然而即便價格幾近腰斬，美國銀行最新調查顯示，有逾80%的基金經理仍不認為這是一個買進的時機，比特幣依舊是一個泡沫。

比特幣先前遭受多國強勢鎮壓，監管機構屢屢對其開鍘，導致其價格一路狂瀉，一路崩至3萬美元的關卡，近期受到馬斯克信心喊話激勵，表示若比特幣開採活動達到有效改善，至少約50%的再生能源，將考慮重啟特斯拉的比特幣購買交易。

《雅虎財經》報導，儘管比特幣暴跌後，基金經理仍不認為這是一個買進的時機，美國銀行最新調查數據顯示，81%的基金經理表示，雖然比特幣價格已經大幅回落，但仍是一個泡沫；在美國銀行5月的調查中，做多比特幣的交易最為頻繁，而有75%的受訪者認為是場泡沫。

針對比特幣近期疲軟的走勢，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou認為，比特幣中期的合理價格約落在2.4萬美元至3.6萬美元之間，「比特幣5月嚴重暴跌無疑降低了機構對其的需求，這在短期內將帶給比特幣些許壓力」。

該策略師表示，過去幾周的暴漲暴跌，讓機構對虛擬貨幣市場的接受度無疑是一個負面影響，我們只注意到波動性的上漲，但相對於黃金，虛擬貨幣對投資機構的吸引力遠遠不如。

截至15日台北時間23點55分，比特幣下跌689.1美元或1.69%，暫報39,985.5美元。