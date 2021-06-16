你有吃過調理包嗎？你知道它為什麼可以在常溫下保存多日都不會壞嗎？常溫調理包的內容物是經過充分烹煮及調味製得，通常可以在常溫環境下保存個1-2年。目前市面上常見的包裝方式是使用「耐高溫軟袋」（又稱作「真空軟袋」）進行充填，由於其保存特性與罐頭差不多，因此又有一個俗名稱作「軟罐頭」。

常溫調理包最深得人心的地方：簡單又快速的加熱方式！有些調理包甚至可以不用覆熱，直接拆封即可食用，實在是懶人的福星！

不只是常見的「紅燒牛腩」、「咖哩」等料理包，泡麵裡的配料包、時下最夯的補品滴雞精以及即開即食的鐵蛋都是屬於常溫調理包的一種唷！

常溫料理包的選擇多樣化，是小資族或單身的好選擇，防疫期間也能夠快速料理三餐。(示意圖/本報系資料照片)

●常溫調理包有添加防腐劑嗎？

「常溫調理包真的不用冰嗎？」這是許多人都有的疑問，常溫保存下食物不會壞掉嗎？

在常溫調理包的製程中，烹煮好的食物會被裝入氣密性良好的軟袋裡，再經真空封口及商業加壓滅菌的程序，確保食物是保存在真空無菌的狀態下，維持新鮮度，所以根本無須添加防腐劑喔！

(圖/好食課提供)

(圖/好食課提供)

再跟大家補充一點：根據《食品安全衛生管理法》，罐頭製品是不能添加防腐劑的喔！製程中的殺菌條件才是使食品保有新鮮度的關鍵！

但是，食物經過高溫、高壓滅菌後，味道與口感會有所改變，因此有些業者為了滿足「美味」條件，會有較重口味的調味或添加食品添加物，這樣的情況下可能會攝取過多的鈉，帶給身體較多負擔。在挑選食品時，記得要查看營養標示，選擇少/無添加、低鈉量的食品會更好。

●常溫調理包覆熱會產生塑化劑？

常溫調理包所使用的軟袋材質可耐高溫（高達140度），且韌性度強、氣密性佳，以日常常見的加熱手法，像是隔水加熱或微波，都不會有塑化劑的疑慮！

不過在這裡要特別提醒大家，仍要留意商品標示所告知的加熱方式，若購買的調理包有鋁箔材質，不能放到微波爐加熱。

(圖/好食課提供)

●常溫調理包聰明選購安心吃

看完上述的介紹後，大家對於常溫調理包有沒有更進一步的了解呢？最後再幫大家整理一些選購常溫調理包的重要撇步！

1.選擇包裝完整的產品：常溫調理包保存食物的方式就是靠它的真空密封特性，因此選購時若發現包裝有膨脹、破損的情形就不要購買。

2.仔細查閱成分標示：市售常溫調理包百百種，建議大家在選購的時候可以選擇「少/無添加」的商品，享用美味料理的同時也可以兼顧健康！

3.妥善存放避免變質：常溫調理包雖然可以存放在室溫下，但還是不要受太陽直射比較好，以免內容物變質。

4.遵守覆熱指示：以一次性加熱為主，有鋁箔材質的調理包切勿放進微波爐中，以免發生危險！

下次大家看到「常溫調理包」時，就知道如何吃得安心又放心囉！