【回憶殺】演藝圈五光十色，卻暗藏許多危機，出道17年的34歲女演員周婷婷曾在節目中吐露剛入行時，差點被前輩性侵的往事，更爆料某位女星在聚會中喝醉，被一群人輪暴，肚子還被搞大。

周婷婷3年前在節目《命運好好玩》回憶19、20歲剛出道時沒有經紀人，所以很多事情都懵懵懂懂，有次拍戲時遇到一個前輩，對方表明願意教她，主動告知房間號碼，周婷婷雖然覺得有可能是出自好意，但還是有點怕怕的，遲遲沒有理會，結果前輩等到不耐煩，直接闖進她的房間開始毛手毛腳，甚至單手解開她的內衣，周婷婷意識到潛規則來了，趕緊找個理由把對方趕出去。

想不到這名戲劇圈大哥沒要放過她，過了幾天竟然拿鑰匙打開周婷婷的房門，此時她正在熟睡，忽然驚覺雙腳被壓住，原來對方色膽包天，不但爬上床還強壓她的身體；為了擺脫危機，周婷婷瞎掰演藝圈大姐大等等會來，大哥才悻悻然的離去。

過了幾年，周婷婷又遇到潛規則，當時被經紀人壓去參加應酬型的聚會，一到現場就被多位演藝圈大哥伸魔爪，還聲稱「放心啦，不會有事」，對此周婷婷硬起來反抗，怒嗆經紀人：「我說我如果現在回去坐，我不如去酒店上班」經紀人竟回：「那你不適合這行」周婷婷聽完便離開現場。

不過並非每個人個性都跟周婷婷一樣，「後來我就知道，有一個女生就是在這樣的派對之中喝醉了，被輪流侵犯還懷孕了」讓她感到相當難過，主持人何篤霖聽完這些恐怖經歷，忍不住提醒小女生不要為了機會，隨意聽信莫名經紀人的話，「有很多正派的經紀人，沒有這樣子的事情啦」。