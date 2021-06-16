今（15）日AZ疫苗大規模接種，許多接種站外早上7、8點就有人排隊等候，幾乎都是銀髮族，有些拿柺杖，有人則坐在輪椅上。不過，最近LINE群組流傳「擔心血栓問題，要老人別去打AZ疫苗」等訊息，指揮中心澄清，疫苗預防的效益遠大於可能帶來的不良反應，老年人應該儘速接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，血栓分為2大類，常見的是肺部、下肢深部靜脈，目前證實均與疫苗沒有相關性。另一種則相當罕見，為自體免疫反應引起的廣泛血管栓塞，這確實出現危險訊號，國外發現，施打疫苗後，罹病機率有上升趨勢。

李秉穎強調，這是屬於罕見的不良反應，對於老年人來說，風險極低，疫苗預防效益遠大於可能帶來的不良反應，建議老年人接種，「利大於弊」。

針對LINE群組流傳訊息，建議老人不要打AZ疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，AZ疫苗已經開放到75歲以上長者接種，65歲到74歲將是下一個階段施打重點，為了降低染疫風險，符合資格者應盡快接種。

截至目前為止，指揮中心只證實一件接種AZ疫苗後併發血栓不良事件，30多歲男子5月12日接種第1劑AZ疫苗，前3天持續發燒，19日微燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫抽血檢查發現，發現血小板低下，D-dimer異常升高等。

指揮中心提醒，接種AZ疫苗後28天內，若嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。