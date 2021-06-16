新冠肺炎疫情升溫，近來傳出確診者因沉默缺氧猝逝等憾事，引發民眾群起購置血氧飽和濃度偵測儀(血氧機)或氧氣瓶。醫師表示，確診病患需要積極監測動脈血氧飽和濃度，以利及早獲知病情變化；至於是否需要額外使用氧氣，必需由醫師評估後方可使用，以免影響對初期病情惡化與否的判斷。

缺氧狀況在多數狀況且適當配備下，是可以及早發現，無症狀或輕症居家隔離的確診者若有需求者，可透過遠端血氧飽和濃度監測，由醫療團隊遠距監測、及時介入。

●新冠肺炎病程變化大

臺北醫學大學附設醫院肺癌團隊召集人、呼吸胸腔暨重症專科蕭世欣醫師表示，新冠肺炎確診病患者的臨床治療會依照病患的症狀有無、胸部X光表現、血氧濃度分成無症狀、輕微、中度、重度及極重度等五類，並依分類訂定醫療處置策略，任何一類確診者的病程都可能往不同方向發展，因此需要不同的監測追蹤策略。

新冠肺炎病患約有2-4成於確診之初尚未表現出明顯症狀，部份人可能前三五天意識清楚、情緒平穩而且還能與人聊天，但卻在後續觀察中，病況因低血氧造成急速惡化。

●感染者有時不易察覺低血氧

蕭世欣解釋，新冠肺炎病毒的攻擊特性與過往流行感冒病毒不同，主要透過ACE2接受器進到體內器官，而肺部中的肺泡上皮細胞及血管內皮細胞上有較多ACE2接受器，病毒進到肺部初期，主要破壞肺內前述兩種細胞，因而降低血管內血紅素及肺泡中新鮮氧氣的交換效率，形成低血氧。

然而此時，肺內細支氣管結構可能尚未受到嚴重破壞，因此感染者有時不易察覺低血氧或者只會感覺略有呼吸不順，這種現象特別容易發生在看電視或臥床休息等靜態活動中。

另外，新冠肺炎病毒也可能會影響呼吸系統中的化學接受器，某種程度的干擾確診者對低血氧的感受，讓身體慢慢陷入缺氧危機而不自覺，猝死風險提高。

感染者有時不易察覺低血氧。(示意圖/常春月刊提供)

●適時偵測並獲知正確血氧飽和濃度很重要

蕭世欣表示，若要減少沉默缺氧對身體產生的危害，重點在於適時偵測並獲知正確的血氧飽和濃度 (%)、血中氧氣分壓 (mmHg)等數值，才能及早掌握病情變化。

無症狀或輕症病患若於居家隔離狀態，無法透過實際抽血分析血氧飽和濃度、血中氧氣分壓等數值，可考慮透過遠距照護，使用攜帶式動脈血氧飽和濃度偵測儀，或再加上血壓計透過藍芽傳輸至遠距照護系統，當心肺功能有明顯變化，遠端的照護團隊可及時介入。

北醫附醫遠距醫療中心於民國96年起提供遠端生理監測的服務，透過生理量測設備在遠端即時接收民眾生理數值，由受過急重症訓練的醫療團隊線上判斷處置。

遠距醫療中心主任劉文琪強調，一般民眾不需恐慌搶購血氧飽和濃度偵測儀，若家中已經有血氧飽和濃度偵測儀的民眾，也建議搭配專業醫師諮詢，獲得更全面的監測效果，或透過遠距醫療團隊的協助，減少民眾無謂囤積或不當使用血氧飽和濃度偵測儀與氧氣瓶，更重要的是，藉由遠端完整性照護，陪伴疑似或輕症病患安心度過隔離階段。