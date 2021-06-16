「國民老婆」新垣結衣，今年五月與星野源宣布結婚，結婚消息震驚演藝圈，也掀起都市傳說造成股票下跌；新垣結衣婚後會以自由藝人身分，來從事演藝相關工作，她擁有許多膾炙人口的戲劇作品，曾與電視劇《月薪嬌妻》、《王牌大律師》以及電影《戀空》、《花水木》、《空中急診英雄》因外型甜美與精湛演技，受到許多粉絲與觀眾的喜愛。

根據日媒Friday報導，本月11日是新垣結衣的生日，並PO出新垣結衣18歲青春可愛的畫面，雖然有些網友覺得當時有點嬰兒肥，秀長頭髮與燦爛微笑，仍融化不少紛絲的心。到了2007年新垣結衣與三浦春馬共同主演電影《戀空》，受到許多觀眾的喜愛與支持，《戀空》是源自小說家美嘉所寫的第一部手機小說，後來拍攝成電影版。

新垣結衣在電影《戀空》的畫面，亮麗甜美外型受到許多粉絲的喜愛。（圖/ youtube)

新垣結衣曾在節目上表示：「其實本來是我姊姊想當模特兒，但因為我的年齡比較小，身高較高，不是抱著試看看的心態，而是像完成姊姊的心願，主持人則說：「現在能看到新垣結衣在這裡，就是托姊姊的福喔！」新垣結衣回應：「可以這麼說呢。」

新垣結衣年輕時，曾經獲得《nicola》模特兒封面最多次數。（圖/youtube)

新垣結衣坦言，像這樣驀然回首的時候，會覺得很充實，覺得「這些時光真得很棒呀」就好了，回頭看的時候，如果會觸動到自己就好了，擁有了這樣的過去與足跡，當然還是會想著很多困惑的事，但總是想著「什麼都做不到」、「自己沒能力辦到」的話，那就太可惜了。