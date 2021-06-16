大陸深圳鹽田港壅塞，帶動運價續漲，航運股15日延續多頭氣勢，萬海、長 榮、陽明全面攻上漲停。投顧最新報告指出，萬海受惠遠洋比重拉升，搭上 美國解封利多，獲利逐季攀升，目標價從203元上調到272元，再度改寫市場 預測新天價，儘管很多人認為航運股價已大漲，但以今明兩年獲利大爆發， 且本益比又低，業績行情仍將延燒，提醒投資人千萬不要放空貨櫃三雄。

萬海處置交易解禁，周二開盤衝上191.5元漲停價鎖死，領軍航運股多頭炸鍋 ，長榮、陽明尾盤也攻上漲停板，分別收在136元和127.5元，同步創下歷 史新高。外資也連續兩天買超，其中掃貨陽明3.3萬張、累計2日買了逾6萬 張；長榮續買7891張、累計2日買超近4萬張。

本土法人指出，貨櫃航運仍是傳產漲價股的領頭羊，日前入列台灣50並非利 多出盡，反而因此獲得市場更多關注，尤其未深入研究貨櫃航運的外資和投 信基金，應該也會重新評估甚至開始加碼股票，而不是一天買一天賣的短線操作。

繼國內投顧看好長榮營運、目標價上看220元後，最新報告對貨櫃一哥萬海更樂觀，受惠遠洋比重拉升，搭上美國解封利多，獲利將逐季成長。萬海原以近洋線為主；但2020年下半年起，大買二手船投入遠洋線，拉升遠洋線營收比重。

長榮和陽明的遠洋線營收比重雖然高達7~8 成，但獲利仍受制於長約；萬海遠洋線，沒有加入聯盟，以現貨為主；因此歐美遠洋線運價大漲，對萬海營運的挹注也大幅提升。

法人推估，萬海獲利逐季攀升，今年每股獲利（EPS）提升到33元，針對2021年底股淨值值53.38元，給5.1倍淨值，計算目標價272元，維持買進評等。

法人強調，萬海近兩周雖因五分鐘分盤交易，但股價仍呈現高姿態整理，由於日KD值已降低，上周五股價整理完畢，15日再創新高，未來萬海股價若再往上衝，也會帶動長榮、陽明股價上漲，提醒投資人千萬不要跑去放空貨櫃三雄。