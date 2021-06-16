羽球天后戴資穎加入蔡依林、林志玲、伍佰等明星行列，成為外送平台Uber Eats的代言人，與藝人陳漢典搭擋，這次還把小戴擅長的武器羽球拍，換成電蚊拍，逗趣的腳本及精緻的佈景讓小戴印象深刻也很享受過程。

這支廣告設計了三合院場景，用生活化的場景帶入民生需求，對於現場的安排，戴資穎對於真的雞出現相當驚訝，羽球拍換成電蚊拍的設計也很酷，感謝陳漢典帶動沒有戲劇經驗的她，這次全新廣告上線，Uber Eats也宣布新一波強檔優惠活動將於6月30日到7月27日推出，點購麥當勞來點大麥克蜜腿餐即享一份免費中薯，也希望透過輕鬆幽默的「今晚，我想來點」行銷宣傳活動，為消費大眾釋放新冠疫情三級警戒連續幾周的緊張心情。

從5月中開始，小戴和所有中華培訓隊選手都待在國家運動訓練中心備戰，她笑說，現在因為防疫嚴格管理，國訓中心的餐廳就是她的「吳伯毅」，有時「戴爸」戴楠凱和「戴姐」戴靖潔也會為她送點吃的，「不過之前還沒進入三級警戒前，可以回家的話，我也會叫Uber Eats，主要是點麥當勞，炭烤三明治、鍋燒意麵跟珍奶也是我常點的，就是吃一些平常比較少碰的點心、飲料。」

小戴還分享，自己慶功是沒特別想吃的大餐，倒是特別累的時候薯條、漢堡是療癒他的心靈美食，「而且薯條還是台灣的好吃，國外有時候沒那麼好吃。」

食是生活很大的需求，儘管官方還未公佈正式參賽選手名單，在東京奧運排名參賽資格排名世界第2的戴資穎，基本上資格是沒問題了，接下來的比賽就是東奧，對於參賽小戴不給自己太大壓力，比較擔心就是用餐及作息，「因為大家都關在選手村，屆時用餐時間一定很多人，比較怕這樣的群聚，可能找位子時會找人少一點的地方。另外東奧組委會要求選手只能住選手村、每天接受篩檢，這對我也是一大挑戰。」