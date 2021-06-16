自從1月份到泰國連打3站賽事之後，因為新冠肺炎疫情世界羽聯5月的新加坡公開賽、6月的馬來西亞公開賽都告吹，羽球選手們只能持續閉門苦練，對於下一次參賽是暌違幾個月，現任世界球后戴資穎保持平常心，認為大家起跑點都一樣，就看臨場狀況去面對所有挑戰。

戴資穎透露，從1月前往泰國出賽後，已經有段時間沒有正式賽事，不過和當時沒有出賽的中國大陸、日本選手比起來，自己很幸運也多了1月份3站賽事磨練，5月中起她也一直待在國家運動訓練中心訓練，何時啟程需等官方通知，面臨許多的不確定，她能做好的就是持續不鬆懈的訓練，隨時準備好上場。

過去曾透過社群網站抒發求勝心的小戴，對於即將第三度踏上奧運殿堂，表示依然希望可以奪牌、突破以往成績，能夠以健康的身體出賽對她來說比任何事都重要，「上次參加我有受傷，很難短時間內調整好，所以現在會多在照顧自己身體上多花心思，想以最好的狀態拚戰。」

2016里約奧運女單金牌、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）因為左膝前十字韌帶和半月板撕裂，6月初宣告開刀休養，將錯過衛冕奧運金牌，少了一位勁敵，小戴回應：「每位選手能參加當然是最好的，我相信她也很難過無法去奧運，但是沒有他還有其他好手，比賽不會因為她缺席有什麼不同。」

馬琳2019年1月也曾因右膝前十字韌帶傷勢休養一段時間，同年9月就回到賽場，小戴看好馬琳這次仍會神速康復、回歸球場，對於東京奧運，她希望自己過敏不要發作，會準備讓她好好睡覺的東西，飲食上也會多加注意，避免在選手村餐廳和太多人接觸。