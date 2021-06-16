馬來西亞DJ藍星蕾（Amber Na）擁有甜美外型、火辣E罩杯，去年因穿三點式比基尼在平交道附近拍照爆紅，而有平交道女神、平交道巨胸妹的稱號，不時在社群網站放送辣照的她，15日曬出端午節立蛋的照片，未料畫面太兇，意外歪樓一片。

藍星蕾15日在IG補Po一組端午節立蛋的照片，畫面中，她穿著超低胸白色T恤搭配超短熱褲，趴在地上與乖乖站好的蛋拍下同框認證照，而衣服胸前大開深U的設計，讓她的豐滿E球幾乎快掉出，深邃事業線十分搶鏡，加上趴地的撩人姿勢，同時露出翹臀和穠纖合度的美腿，性感指數破表。

藍星蕾曬立蛋照，畫面太兇讓男粉全暴動。（圖／翻攝自IG）

藍星蕾一Po辣照，立刻吸引大批男粉暴動喊「我完全沒有看到蛋，在哪裡」、「最好是有人會看蛋」、「一次立三個蛋」、「我看到兩顆鴕鳥蛋」，留言區瞬間歪樓。

藍星蕾以甜美長相和「亞洲百大DJ」頭銜走紅，還是畢業於新加坡奧林比亞大學修讀國際商務法律學士及碩士的學生，堪稱全方位學霸女神，近期則積極在台灣發展，不僅晉升各大綜藝節目人氣來賓，更推出寫真集，人氣居高不下。