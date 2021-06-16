同安國小讓孩子將校歌改成防疫歌，並自錄影片計畫在線上畢典播出，向第一線醫護人員致敬感謝。（謝佳潾攝）

同安國小讓孩子將校歌改成防疫歌，並自錄影片計畫在線上畢典播出，向第一線醫護人員致敬感謝。（謝佳潾攝）

6月進入畢業季，而在疫情影響下，畢業典禮不僅全改線上，內容也與以往不同，相較往年離情依依的氛圍，今年似乎多了致敬的意涵，同安國小讓孩子將校歌改成防疫歌，並自錄影片計畫在線上畢典播出，向第一線醫護人員致敬感謝。

同安國小校長蔡信東指出，自從課程改成遠距教學後，老師一直在思索如何讓線上教學變得有趣，而不是讓孩子空對著鏡頭、螢幕，失去學習動力，對此，音樂老師王淑薇設計出「防疫歌課程」，讓孩子將兒歌歌詞改寫成向第一線醫護人員致敬的歌。

蔡信東說，孩子們因搭上時事話題又身歷其境，所以創作出的防疫歌完全能體現出他們對疫情的心境，有焦慮也有期待，他們知道染疫的可怕，但也不喜歡待在家的無聊，所以很期待返校上學的到來，當中對醫護人員更是懷抱滿滿的敬意。

他說，孩子的懂事讓他感動，因此決定要在今年的畢典做出不一樣的感謝儀式，況且「今年的畢業典禮本來就很不一樣」。有了兒歌改防疫歌的成功嘗試後，蔡信東進一步讓孩子將同安校歌改成防疫歌，並計畫在線上畢業典禮中播放，正式將孩子感恩的心傳播出去。

「醫護人員，十分感謝站在第一線守護大家」、「要多看新聞或疫情資訊，也感謝全國的醫護人員」，蔡信東說，這些都是孩子改寫的歌詞，乍看之下似乎沒什麼，但站在孩子的角度來看，這就是最真實的孩子心聲，他們沒有因為年紀小而置身事外，而是時時刻刻關心時事。

他強調，今年的畢業典禮真的很不一樣，師生只能靠螢幕互道珍重再見，疫情下的畢典將會是大家難忘的回憶，期盼這回憶中也有付出與感謝的痕跡。