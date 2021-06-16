日本政府提供台灣近124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，今天在台灣開始針對高齡長者施打。日本放送協會（NHK）報導此事，並指出總統蔡英文在推特發文感謝日本。

NHK晚間報導指出，台灣從5月中旬以來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情急速擴大，但遲遲難調度到疫苗，日本於本月初無償提供台灣124萬劑阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）。

台灣到今天為止在全境展開疫苗接種作業，優先接種對象是醫護人員等，現在增加75歲以上高齡長者。其中，在高雄市等地採取接種者拉開坐距，由醫護移動為民眾施打疫苗方式，這種方式在社群網站備受關注，很多台灣媒體稱為「宇美町式」。

NHK說，台灣總統蔡英文在推特以日文寫道：「日本提供給我們的疫苗開始進行接種。謝謝日本！」。此外，針對日本外務大臣茂木敏充今天在內閣會議後記者會上表示，考慮追加提供疫苗給台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中，今天在例行記者會上表達感謝之意。

茂木今天在記者會上宣布，將提供AZ疫苗給越南、印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞共5國。其中要提供給越南約100萬劑疫苗明天（16日）送出；提供給其他4國的疫苗7月上旬送出。他還表示，考慮對台灣和越南追加供應疫苗。

茂木說，這主要是考量到東南亞國家協會（ASEAN）與日本的關係至為重要。為了實現日本倡導的「自由且開放印度太平洋」構想，這些國家很重要。他還說，日本對其他國家和地區的支援，主要視疫情及疫苗的採購狀況做調整。

日本經濟新聞報導，日本政府不僅根據感染情況提供支援，還根據與日本的關係如何決定支援對象。越南與中國之間有領海爭議，也是日本首相菅義偉去年9月上任後首度出訪的國家，日本將越南列為強化關係的主要國家之一。

報導說，菅義偉在13日閉幕的為期3天七大工業國集團（G7）領袖峰會上強調，面對中國在印太地區的崛起， 與G7及ASEAN的合作至為重要。中國展開疫苗外交企圖拉攏東南亞國家，越南不為所動，但越南目前疫情急速擴大，日本提供疫苗給越南，旨在與中國抗衡。

對於茂木宣布考慮追加提供疫苗給台灣和越南一事，駐日代表謝長廷今天在臉書（Facebook）表示，真是令人期待的好消息。

謝長廷寫道：「疫苗的取得是和時間賽跑，台灣急迫的狀況，我們駐在外國也擔心著急，但能做的畢竟有限，只能全力爭取追加疫苗早日實現，希望多少可以舒緩大家的焦慮、不安和悲情。」

中央社日文版報導在日本雅虎網站被轉載後，有網友留言寫道：「台灣對日本來說是很特別的國家，應適切地支援台灣，有難同當。」

有人說：「託日本民眾之福，今天我87歲的父親接種了日本提供的疫苗，我家人感激到快落淚。真的很感謝。」1100615