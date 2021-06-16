足球「2020歐國盃」因疫情延到今年6/12舉辦為期1個月，歐洲24支勁旅為國家爭取冠軍盃都將卯足全勁，賽事精彩可期，比賽期間台灣運彩24小時不打烊，提供多項玩法及現金抽獎活動，讓大家一起來「買運彩 看比賽 更精彩」。

歐國盃誰奪冠？運彩超多玩法 24小時不打烊

台灣運彩總經理林博泰。(台灣運彩提供)

「歐國盃」是「歐洲國家盃」的簡稱，它的全名是「歐洲足球錦標賽（European Football Championship）」，比賽規模及精彩程度與世界盃不相上下，本屆24支參賽隊伍(表一)中就有7支世界排名前10，分別是比利時(1)、法國(2)、英格蘭(4)、葡萄牙(5)、西班牙(6)、義大利(7)及丹麥(10)，可以說是少了中南美巴西(3)、阿根廷(8)及烏拉圭(9)的世界盃。本屆「2020歐國盃」適逢60週年，歐洲足總特別採無主辦國的巡迴賽方式加以紀念，全部51場比賽巡迴在歐洲的 11 個城市舉行，可以說是史上最多國家及城市共同辦理的單一賽事，小組賽分6組，每組4隊先進行循環賽取前2名，共12隊晉級16強淘汰賽，其餘4個名額，由6個組別的第3名依戰績排名規則晉級。

歐洲國家盃分組情形。(台灣運彩提供)

本屆之前，進入歐國盃正賽最多次的是德國有12次，其次是俄羅斯的11次、西班牙的10次以及義大利、荷蘭、英格蘭及法國的9次。奪冠最多次的是西班牙及德國的3次，法國有2次，義大利、丹麥、荷蘭、捷克及葡萄牙則是各1次，提供給大家參考(表二)。

進入「歐國盃」正賽次數及奪冠次數統計。(台灣運彩提供)

這次歐國盃的期間(6/12至7/12)台灣運彩24小時不打烊，提供冠軍及特別項目玩法，包括「2020歐洲國家盃冠軍」、「晉級歐洲國家盃冠軍賽隊伍」、「歐洲國家盃四強隊伍」、「歐洲國家盃冠軍來自哪一組」、「冠軍球隊是否為首次贏得歐洲國家盃」以及「歐洲國家盃小組第一球隊」等，也會就精彩賽事提供「單場」及「場中」投注，同時推出買運彩抽現金促銷活動，邀大家一起來「買運彩 看比賽 更精彩」，投注中獎外還有機會抽到現金大獎。