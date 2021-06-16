疫情重創目前不能內用的餐飲業，陸府社區發起外帶行動力，支持餐飲業度過疫情衝擊。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，各行各業受衝擊，令人不安，全國三級警戒又進入延長賽，台中市有社區以手工製祈福餅乾，為「宅在家救台灣」的住戶加油打氣，提升身體免疫力，更要加強心靈免疫力，還號召揪團，不出門就能買齊生鮮、蔬果、麵包、雜貨，有社區發起「外帶美食挺餐飲」行動，力挺不能內用的餐飲業者，疫情來襲發揮驚人「食」力。

新冠肺炎疫情風暴，改變很多人的生活，用正向樂觀的態度消除焦慮感，陸府大樓社區中的生機廚房雖然暫停開放，但服務於生機廚房的生機祕書改以手工製作「祈福餅乾」，塗上香濃花生醬，送給住戶祈福好事花生，尤其餅乾外層的可愛笑臉，更讓住戶感受到滿滿正能量，增加心靈免疫力。

舉辦社區活動讓住戶建立好情誼，在疫情之下發揮「遠親不如近鄰」的力量，各社區自主發起買菜不出門，邀集住戶一起使用「傳統市場線上購菜」系統，以社區為單位一次買足。

不只住戶不用外出，也讓外送人員僅需送達單一地點，減少人流移動。甚至付款方式都採用社區儲值金，由物業管理祕書統籌付款，盡量降低人與人的接觸。

吃美食為餐飲業送暖，陸府藏穗社區發起午餐「王品系列外帶計畫」，號召住戶「餐餐吃的美，生活才會好」用外帶行動挺餐飲，用2周14天將王品集團旗下所有餐飲品牌全數外帶一輪，午餐時間成為防疫在家的驚喜期待，還有住戶將所有外帶美食逐一拍照記錄，放上社群，用美食療癒人心。

陸府生活美學教育基金會對居家防疫新提案「邸厝」，以「在家」為主題，分享短文佳句、健康小知識、藝文新知及書籍推薦，及綠海分享園藝療癒和祕書手作料理，在家仍有美學相伴，漫漫長日的防疫期間，社區互相照顧，面度嚴峻疫情，用熱情的生命力一起度過難關。