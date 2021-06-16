吳蓓雅4月底與台灣電音雙人組合「G5SH」成員M.A.T.H舉辦婚禮，師父陳昇也親自到場祝賀，還上台獻唱，氣氛嗨翻。近期受到疫情影響，眾多藝人都趁著宅在家防疫時，紛紛展開自煮廚藝的練習，吳蓓雅也與老公一起料理出兩人婚後首支台語單曲結晶〈愛妻暗頓〉。

〈愛妻暗頓〉歌如其名，以平凡的家常菜為創作靈感來源，將新婚小夫妻的生活相處，透過歌曲輕鬆的節奏與視角，陪伴大家一起度過這段期間宅在家的生活。吳蓓雅感性的說：「雖然目前婚後沒有辦法去旅行度蜜月，但我們都覺得能在前陣子順利完成婚宴的舉辦，已經是很幸運也值得珍惜的事了。」

她相較於去年第一次面對疫情時的獨居生活，現在有了老公M.A.T.H的陪伴覺得很幸福，「也因為暫停部分工作的關係，增加許多相處的時間，反而能從生活細處更加了解彼此。」夫妻倆正值新婚期，被問及有計劃開始做人？吳蓓雅表示目前先享受兩人世界，「但是對於生小孩蠻順其自然的。」