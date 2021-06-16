連日來降雨，讓面臨嚴峻水情的台灣獲得不少緩解，上月底蓄水率一度跌至8.6%的桃園石門水庫，15日午間也再度爬升至50大關，目前16日凌晨來到50.5%，蓄水量達1億244萬噸，由於後面預估還有鋒面來襲，旱象可說已經舒緩。

由於近日來山區集水區不斷降下大雨，根據水利署「台灣水庫即時水情」資訊，石門水庫終於在15日脫離了「橙色警報」，蓄水量恢復至水藍色的50%大關，來到50.5%，隔壁的翡翠水庫則是依舊保持在86%。

石門水庫蓄水量正式脫離「橙色警報」，回到水藍色的50.5%。(圖／台灣水庫即時水情)

除此之外，中南部多座主要水庫蓄水量爬升迅速，寶山第二水庫、明德水庫從上周末的55.2%、57.6%回升至67.4%與60%；日月潭、湖山、仁義潭與南化水庫更是突破了70大關，水量分別來到77.6%、75.3%、70.3%與75.3%，相較於上週都上漲了10%以上。

至於台中德基水庫與台南曾文水庫雖然依舊處於「紅色警戒」，但也雙雙突破20大關，目前分別為21.3%與21%，其中曾文水庫蓄水量也達到1億714萬噸，相較於上周末又進帳1400萬噸。

根據氣象局資訊，周末台灣將會贏來新一波梅雨鋒面，屆時各大水庫蓄水量可望繼續上升，進一步舒緩旱象。