中華男足又進球了！隊長吳俊青今在第51分鐘把握自由球機會，頭槌頂開科威特大門。儘管最終中華隊被地主前鋒納瑟（Yousef Nasser）攻入2球，以1比2飲恨，8戰全敗結束2022世足亞洲區資格賽之旅，但比賽結果遠優於前次對決科威特的0比9慘敗，也在2023亞洲盃資格附加賽取得多1輪的出線機會。

中華隊本屆世足資格賽雖未取得積分，但在戰績、淨勝球都與A組第5名關島相同的情況下，靠進球數4比2稍勝一籌，可以先參加9月的亞洲盃資格附加賽第1輪，與香港進行主客雙回合對決，若勝就晉級24隊規模的亞洲盃第3輪資格賽，若輸在10月的第2輪還可再拚一次，關島就只有第2輪能夠一搏。

科威特前役以0比0踢平約旦，本屆世足亞洲區資格賽確定無法晉級第3輪，西班牙籍教頭卡拉斯柯（Andres Carrasco）下台一鞠躬，改由曾讓中華隊慘輸9球的耶納德（Thamer Enad）回鍋。不過中華隊前役攻破澳洲大門，雖以1比5落敗但踢出鬥志與士氣，也希望完成比下關島的任務。

科威特前鋒納瑟（左）在第14分鐘單刀赴會起右腳推射破門，中華隊門將施信安阻擋不及。（科威特足協提供）

中華隊後衛陳威全因累積黃牌遭到禁賽，總教練王家中讓身高192公分的謝朋龍首次國家隊出賽就扛先發，新秀涂紹捷、林明偉也獲得成年國家隊首次先發機會。第14分鐘科威特前鋒艾卡迪（Shabaib Al-Khaldi）誘出中華隊後衛程昊後送出腳後跟妙傳，艾歐泰比（Fawaz Al-Otaibi）立刻送出漂亮直塞，謝朋龍飛鏟落空讓納瑟單刀赴會，後者以右腳推射首開紀錄。

中華隊先丟球但沒亂陣腳，上半場剩餘時間沒在讓科威特破門，只可惜幾次快速反擊都沒有效串聯，蔡立靖在禁區左肋疑似被對手絆倒，卻未獲得阿曼籍裁判哨音青睞，半場結束以0比1落後。

台加混血好手蔡立靖（右）在左路刁鑽突破屢屢造成科威特犯規。（科威特足協提供）

換邊後中華隊蔡立靖、陳昭安把握左路突破機會，由蔡立靖掙得自由球機會，而上半場負責操刀前場定位球的吳俊青改去禁區搶點，漂亮接應蔡立靖開出的左前場自由球，跪地頭槌頂進球門左下角，將比數扳成1平。

這是32歲的吳俊青繼2018年9月7日對馬來西亞的國際友誼賽之後，再次替中華隊進球，也是個人國家隊生涯第11球。賽後談到跪地慶祝的動作，吳俊青笑說本來是要滑行，「結果草太乾變成滑跪...」但也強調是大家勇於持球進攻，才能多次拿到角球或前場定位球，進而破門。

追平後中華隊也發動多次攻勢，可惜前場定位球攻擊沒能再次得手，第71分鐘又讓納瑟在罰球弧外轉身踢進世界波遠射。幸好防守最終堅持到底，如願守住一個足以比下關島的比數。科威特則在戰績與約旦同為4勝2和2負的情況下，藉淨勝球優勢留下B組第2。

中華隊這趟中東行雖以3連敗作收，但在陳柏良、溫智豪、陳浩瑋等多名主將缺陣的情況下，對強敵澳洲、科威特竟都能進球，已是驚奇，高偉傑、白邵宇、涂紹捷等新秀展現接班態勢更是收穫，連連救險的門將施信安也證明自己有能力競爭國門。

接下來中華隊將返國進行居家隔離程序，不過陣中的吳俊青、陳威全、程昊、陳瑞杰、潘文傑等5名隸屬於去年企甲聯賽冠軍南市台鋼的國腳，還要轉戰香港角逐23日開踢的亞足聯盃J組賽事。