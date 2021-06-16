什麼是最好的疫苗？簡單來說，就是被世界衛生組織（ＷＨＯ）列入緊急使用清單的疫苗，包括輝瑞、莫德納、嬌生、ＡＺ、國藥及科興。疫苗各有優缺點，但評價最高的一定是輝瑞，這是由德國ＢＮＴ藥廠研發，全球代理權由美國輝瑞藥廠取得，大陸的上海復星製藥公司，則有大中華地區的代理權。

去年八月，林全擔任董事長的「東洋製藥」在蔡政府配合下，與德國總公司談妥，打算買進三千萬劑，當時官員們在記者會上意氣風發，全民也樂觀其成。林全是蔡政府首任閣揆，老牌子的東洋製藥找他當董事長，自然有維持政商關係的特殊考量。

但林全卻不知，有人半路劫走了這趟鏢，為了打發林全，他們許諾東洋製藥可取得兩百萬劑，使得林全怒不可遏，於去年十一月十二日宣布放棄，指揮中心還揶揄他「根本沒原廠授權書」。沒了林全，陳時中自認智珠在握地說：「ＢＮＴ主動找我們。」更透過《自由時報》放消息：「台灣將拿到世界最好的輝瑞疫苗。」

把老長官林全一腳踢開的陳時中以為，只要輝瑞在今年第一季如期入台，他將權傾天下。不料，陳時中與德國原廠的談判遭對方已讀不回，此時他仍不知德方另有考量，還在立法院得意地說：「（防疫）世界怎麼跟得上台灣。」

當發現德方變卦了，不知所措的陳時中，一貫地推給大陸，就是他再三說的「有人不希望台灣好」，這說法提醒了蔡英文，乾脆一口咬定「大陸阻攔疫苗」。如果大陸有那麽大的本事，日本的一百二十四萬劑和美國的七十五萬劑疫苗，怎能進來呢？甩鍋給大陸，是蔡政府對施政不順或犯下大錯的制式反應，反正總有無腦的笨蛋死命附和。

台灣本就不配施打全球最好的疫苗，因為我們選出一個最無恥無能的執政黨，蔡英文還欺騙國人「不能要大陸給我們的疫苗，和原廠買才有保障。」意指上海復星是代理商，代理就等於代工，完全沒保障。可是我們第一批十一萬七千劑的ＡＺ疫苗，就是韓國代工兼代理的，另外十五萬劑的莫德納疫苗，是盧森堡出貨、西班牙代工，通通不是原廠的，照蔡英文的邏輯，理應沒保障，為何讓國人施打？

沒有充分疫苗的蔡政府以拖待變，畫個「國產疫苗高端、聯亞將上陣」的大餅，獲ＷＨＯ認證的大陸藥廠國藥和科興，卻天天被陳時中嘲笑：「他們沒在打的我們有興趣，他們在打的我們不敢用。」有這樣的指揮官，台灣當然不配施打世界最好的疫苗。

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