受疫情警戒升級至第三級影響，「浩角翔起」陳秉立（阿翔）主持的《綜藝大集合》、《綜藝新時代》和《鬧著玩》全面停工，孩子也停課在家，他只好忙著DIY道具，甚至在自家頂樓舉辦運動會，讓兒女們放電。或許是在家憋了太久，6月3日下午，本刊目擊阿翔一家五口戴著口罩和面罩，到松山區的幸福農場放風，待了約10分鐘，便返回位於中山區疑似新家處。
6月2日下午3點半，本刊直擊阿翔駕著去年購入的百萬賓士車，載老婆Grace從松山區住處出發，前往大安區的百貨公司購物，Grace下車後直奔一樓的保養品專櫃，短短十分鐘便拎著一袋戰利品上車。夫妻倆回到松山區住家不久，便一同帶著大女兒「小泡芙」到診所看病。
在診所待了近半小時，阿翔先一步去取車，Grace則帶著小泡芙到隔壁藥局領藥，或許是擔心密閉空間容易感染，母女倆全程站在室外等候，不時地有說有笑。4點半左右，結束忙碌行程的阿翔，準備載妻女離開，目的地卻不是松山區的住處，而是位於中山區的大樓。
隔天的下午4點40分，阿翔又載著老婆和三個兒女從中山區大樓外出，行駛約5分鐘，Grace獨自下車，到復興北路上的生活百貨。待老婆採買完畢，阿翔接著開車前往松山區的中醫診所，只見他停好車後，快步走進診所拿了2個藍色紙袋，不到30秒便離開，把東西放到後車廂。
5點14分，阿翔驅車來到松山區的住處附近，一家五口下車後，手牽手走到由當地里民共同耕作的幸福農場。入場前夫妻倆不忘檢查兒女的防護裝備，確定戴好戴滿，Grace才安心地挽著阿翔的手，與3個孩子在農作物間進行觀察活動。
途中阿翔疑似發現有趣的事物，激動地伸手指引兒女觀看，孩子們也很捧場地熱情回應，呈現寓教於樂的幸福畫面。或許是礙於疫情嚴峻，不宜在外久留，阿翔一家待了約10分鐘，便結束短暫的戶外活動，驅車回到中山區的住宅大樓，根據這2日的行程，該處似乎是他們的新家。
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