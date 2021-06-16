阿翔主持《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《鬧著玩》，隨著疫情升溫宣告全面停擺，碰上3個兒女停課在家，他為了促進親子關係、維持孩子的身心健康，連夜趕工製作夜市遊戲，並以節目遊戲還節發想出《綜藝小集合》，在自家頂樓舉辦運動會讓兒女放鬆筋骨，但居家防疫即將滿月，也讓他哀嚎：「已經想到要沒招了！」

演藝圈中也有不少藝人在這段時間拚命想法子來陪小孩；嚴立婷育有8歲兒子Willson、3歲女兒Tammy，居家防疫第4天安排兒女動手做披薩，原以為可換得3小時空檔，沒想到小孩僅用1.5小時就完成，讓她差點崩潰。

徐小可在三級警戒前即超前部屬幫3個小孩向學校請假，並精心準備8項科目的練習本、世界地圖，由她與老公BEN輪流替孩子授課。

楊千霈疫情期間在家陪女兒玩玩具、說故事，將家中繪本念過無數遍，並不忘予以機會教育，發想出多個故事讓孩子注重防疫。

嚴立婷（左）、徐小可（中）、楊千霈（右）在疫情期間想出不少方式來陪小孩殺時間。（圖／翻攝自網路）

更多 CTWANT 報導