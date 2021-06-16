美國食品藥物管理局（FDA）五月二十五日表示，如果藥廠還未與FDA討論「緊急使用授權」（EUA），在這波疫情期間FDA可能不再審查和處理新的新冠疫苗EUA。也就是說，台灣的高端和聯亞疫苗如果尚未向FDA提出EUA申請，幾乎不可能取得美方「認證」。

醫藥界盛傳，國光在疫苗研發上，原本領先高端，後卻疑因試驗基準不公而慘遭淘汰，心灰意冷地轉往國外發展二代疫苗。一名國光員工私下指出，國光的新冠疫苗第一期試驗結果，被衛福部評定「抗體效價」偏低（效價愈高，代表抗體愈多），無法進入第二期。一般而言，抗體效價若未達標，可以在第二期試驗中進行劑量調整，國光卻被要求得重做第一期試驗，即便如此，國光隨即在去年十二月向衛福部申請重啟試驗，但迄今未獲正面回應，最後只好另與其他國家洽談，目前在海外進行第二期與第三期試驗，並專注研發對抗「Alpha」（英國變種病毒株）和「Delta」（印度變種病毒株）的第二代疫苗。至於到底「海外」是哪裡？國光不願透露。

儘管國光已將疫苗試驗重心移往海外，行政院長蘇貞昌6月9日仍率行政團隊訪視國光，期許疫苗早日研發成功。（圖／報系資料照）

「看到了高端的數據，了解它測試時所用判斷『中和抗體效價』基準時，真為國光叫屈。」中央研究院基因體研究中心研究技師詹家琮表示，高端在測試中是以「NT50」做判斷基準，而國光的測試是用較嚴格的「NT90」做基準，如果國光也用NT50做基準，測試的中和抗體效價數據一定會提升。所謂「中和抗體」是指疫苗打進人體後會產生各種抗體，真正具有降低病毒感染率的抗體。

一位生技業人士解釋，NT50、NT90是實驗室檢測中和抗體效價的指標，前者指的是可以中和50%的病毒抗體濃度，後者則是能夠中和90%的病毒抗體濃度，換算下來，若以NT90為標準得到的數值是1，改用NT50則可能會得到2-5。「簡單來說，測試兩個肌力相同的人舉啞鈴，高端舉50公斤，國光舉90公斤，比較兩者能夠舉起啞鈴的次數，高端的數字當然會比國光好看。」

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