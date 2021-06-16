今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆流血事件，檢警調查後，意外發現該處是一個「打手培訓基地」。本刊調查，該基地的幕後藏鏡人正是「中台灣賭王」小谷，身家高達300億元的他，與陳盈助、于國柱被封為「台灣博弈三大亨」。由於小谷多次遭黑道綁架勒索，還因此一度避居海外，返台後為了保護自己、對抗黑道，才悄悄打造了這個軍事化管理的培訓基地，招攬更生人當打手！

台中市大雅區中山十一路的兩側，滿是鐵皮屋搭建的廠房，零星點綴了片片農田。其中1棟占地近千坪的鐵皮屋卻與眾不同，室內不但沒有任何生產機具，還打造了1個極為專業的自由搏擊格鬥擂台，擂台旁邊有一個籃球場，另一側則是辦公室與宿舍等，內外都有監視器；當地人過去只知道這裡進出人士複雜，渾然不知屋內葫蘆裡賣什麼藥，直到今年2月爆發一場20多人的大火併，造成1死3重傷的慘劇，鐵皮屋的暗黑祕密才見光。

台中市大雅區鐵皮屋爆出1死3傷的械鬥案後，檢警押走一干人等，並查扣鬥毆證物，最終起訴26人。（圖／報系資料照）

警方調查後，傳出該鐵皮屋是線上簽賭網站「九州娛樂城」大股東「謝董」（40歲）和綽號「文哥」的張姓友人，合資1000萬元打造的「打手培訓基地」，培育打手則是為了處理地盤、債務等業內糾紛。豈料卻因帳目不清爆出黑吃黑，演變成自家人流血衝突事件。

不過，本刊掌握消息，該處的幕後大老闆其實是人稱「中台灣賭王」的小谷，謝董只是他的心腹。在賭徒口中，小谷與「簽賭教父」陳盈助、「賓果始祖」于國柱，被封為「台灣博弈三大亨」，身家高達300億元。

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