今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的重大刑案，結果檢警調查時卻意外發現，這處工廠實際上是一個格鬥場，本刊調查發現，其幕後真正的影舞者，就是靠運動簽賭起家、身價高達300億台幣、人稱小谷的「中台灣賭王」。

據悉，46歲的小谷是台中人，年輕時也算是個「斜槓青年」，只是「槓」的通通和「賭」沾上邊。21歲那年，他在電子遊藝場和柏青哥店打工的同時，兼做簽賭組頭「謝大頭」的司機；後來小谷也當起小組頭，偶爾還放點高利貸，並從事權利車買賣，但賺的都是小錢，更因為自己嗜賭，欠下一屁股債。

為了能多賺點外快，小谷鋌而走險參與1996年8月間的「職棒兄弟象恐嚇案」。當時，兄弟象投手陳義信、捕手洪一中、野手吳復連等5人賽後，回到下榻飯店不久，就遭一票黑道人士闖入挾持，質問比賽是否放水打假球？吳復連的頭部還遭對方以槍柄打傷。

由於此事件是黑道、簽賭首度「公開」介入職棒，時任法務部長廖正豪還特別發表聲明，強調一定會清查黑道如何入侵職棒，並擴大查辦有無球團人士介入簽賭。

中台灣賭王小谷時曾參與1996年8月間的「職棒兄弟象恐嚇案」，當時兄弟象球員吳復連（左）傳出遭黑道打傷頭部。（圖／報系資料照）

經此一役，腦筋相當靈活的小谷，發現運動簽賭的大餅根本吃不完，於是心一橫自立門戶脫離謝大頭。當時他看準網路的崛起，延攬多名電腦工程師獨創運動簽賭平台「天下運動網」，並四處招攬組頭擴大戰線。

短短幾年，小谷就把生意「國際化」，加入日本職棒、美國職棒和職籃，甚至將期貨指數的「尾號單雙」加入簽賭標的，迅速累積賭客。

天下運動網打開名氣後，吸引許多角頭兄弟「加盟」，不惜以20萬元至30萬元的月租，向小谷「租網」，即透過天下運動網的系統下注撈金；全盛時期，小谷除了擁有逾20個「租網」客戶，每天也會收到各組頭上繳的「水錢」（賭客下注的抽佣）。1名小組頭形容，「小谷就算在睡覺，錢也不斷進到他的褲頭。」

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