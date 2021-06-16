靠運動簽賭起家、身價高達300億台幣、人稱小谷的「中台灣賭王」，因為錢實在賺得太快，引起不少黑道覬覦，小谷為此不惜斥資購買2輛賓利防彈車，並交互使用作為代步工具，但仍難逃多次遭人綁架，小谷獲釋後遠走國外，直到幾年前回到台灣，遂指示身邊謝姓心腹在台中市大雅區尋覓一處空地載搭建鐵皮屋，內建格鬥擂台作為訓練保鑣的場地。

據悉，黑道人士多次向小谷「開玩笑」說：「錢賺這麼多，也不拿一點來花。」小谷為了保護自己，斥資數千萬購買2輛防彈賓利車代步，卻仍多次遭到黑道「請回喝茶」，不過他從未報案，據傳大部分都是付錢保平安。

禁不住黑道動不動就上門的小谷，後來跑到海外，並將天下運動網的IP遷到菲律賓，靠著電話隔海遙控國內賭盤及金流。據悉，他主要的活動地點除了大陸上海，還有加拿大。

擁有「中台灣賭王」之稱的小谷，傳出多次遭黑道擄走，為了保護自己，而打造打手培訓基地。（圖／讀者提供）

中部多名小組頭透露，小谷大概是思鄉情切，5、6年前已悄悄回台，平日深居簡出。返台後，他有感於過去簽賭方式多以「信用網」為主，常造成呆帳收不回來，便一律改為一般賭客較不喜歡的「現金網」，不過，因為小谷實力雄厚，賭客依然死心塌地跟著他。

所謂「信用網」是下注時雙方僅口頭約定，賭客不用先支付賭資，每周結帳一次；「現金網」則是賭客下注前要先開戶，下注或贏錢時，直接透過該帳戶進行交易。

此外，小谷似乎甩不掉過去遭黑道勒贖的陰影，於是仿效《古惑仔》系列電影，成立1個類似堂口的地方培養打手和保鑣，便在台中市大雅區1棟鐵皮屋成立培訓基地，擺滿運動器材，還打造格鬥擂台等等。

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