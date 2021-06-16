今年2月，台中市大雅區一處鐵皮工廠發生1死3重傷的群毆流血事件，檢警調查後，意外發現該處是一個「打手培訓基地」。本刊調查，該基地的幕後藏鏡人正是「中台灣賭王」小谷，身家高達300億元的他，與陳盈助、于國柱被封為「台灣博弈三大亨」，但小谷多年前遭綁架後到國外避禍，回到台灣後覺得出門太危險，於是決定自組護衛隊。

本刊調查，小谷約在4，5前回到台灣，平日生活低調，深居簡出，但他似乎甩不掉過去遭黑道勒贖的陰影，於是仿效《古惑仔》系列電影，成立一個類似堂口的地方培養打手和保鑣，便在台中市大雅區一棟鐵皮屋成立培訓基地，擺滿運動器材，還打造格鬥擂台等等。

在左右手建議下，小谷鎖定剛出獄的更生人招聘。據悉，更生人若想應徵必須透過「介紹人」，而且要繳交服刑年度及前科等「江湖戰績」和身分證影本，以供造冊列查。

一旦加入小谷的打手部隊，不但享有包吃包住，還有4萬元至5萬元的月薪，晉升為幹部後，月薪可達7萬元，高階主管則是15萬元。光是打手的人事開銷，小谷每個月就得掏出超過200萬元，難怪許多更生人都把該處視為「最佳棲身場所」。

許多更生人出獄後加入小谷的打手培訓基地，月薪不低還包吃包住，但要經過軍事化訓練。（示意圖，非當事人）（圖／報系資料照）

不過，更生人想要留在培訓基地並不容易。本刊調查，小谷要求以軍事化管理，並相當重視體能，因此打手每天都要做上百個伏地挺身、仰臥起坐和跑步，假日還得爬山鍛鍊腳力，格鬥擂台則是用來訓練搏擊技巧。

而且在訓練過程中，幹部會記錄打手的體能程度，外傳還會鼓勵打手外出犯案，以實戰磨練自己。此外，幹部也會對打手進行「心戰」，要求打手一定要有狼性、要夠凶狠，不怕打、不怕死，甚至強調「不黑如何成氓」。

這處訓練基地因為今年2月的一起命案而曝光，當時負責訓練場管理的管姓男子則向檢方供稱，訓練打手的目的，是為了要引薦他們到東南亞擔任高級保鑣，訓練項目只是一般的體能訓練；檢方反問「若是為了送出國，怎麼沒教英文？」管男秒回「英文我也不會，不需要啦！」

更多 CTWANT 報導