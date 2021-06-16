本土確診人數連續3天不到200人，呈現好的趨勢，但受疫情影響，許多人能不出門就不出門，導致血液庫存量暴跌，只剩下3.3天。衛福部呼籲民眾踴躍捐血，各捐血中心也會加強防疫措施，請民眾放心前往。

衛福部在臉書PO文，指全台「鬧血荒」，截至14日止，全台各捐血中心貯血量平均僅3.3天，其中A型血3.5天、B型血4.4天、O型血2.7天、AB型血3.1天，庫存明顯不足。

但除了新冠疫情，各地醫療用血需求仍在。民眾擔心染疫，心理上不願前往醫療院所，甚至連捐血車都不太想去，衛福部呼籲民眾踴躍捐血，也強調各捐血中心都有做好防疫措施，健康者請放心前往。

由於貯血量嚴重下滑，血液基金會一度建議把捐血者列入公費疫苗優先接種對象，提高捐血誘因，不過這項想法已被中央流行疫情指揮中心否決。

衛福部提醒，COVID-19疫情尚未趨緩，為了用血安全，凡是曾經出國的民眾，回國後暫緩捐血28天；曾確診且治療痊癒者、曾與確定病例密切接觸者，也都要暫緩捐血28天。