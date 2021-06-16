歐洲聯盟官員表示，今天將審查安全旅行國家名單，並證實台灣名列其中，若會議結論同意，成員國將逐步取消對台灣的「非必要旅行」限制。

一位不具名的歐盟官員對中央社證實，隨歐洲疫情趨緩，今天各成員國駐布魯塞爾大使會議將審查解除第三國「非必要旅行」限制名單，名單上包括美國及台灣等，但因為需所有會員國同意，必須待會議結論出爐才能最終確定。

針對納入安全名單的第三國，歐盟建議逐步取消限制，但並未說明是否仍需檢測或隔離等措施。由各成員國決定。

歐盟官員並未進一步說明納入台灣原因，但指歐盟因疫苗接種加快疫情趨緩，今年5月通過建議成員國放寬對第三國「非必要旅行」限制。

目前被列入這項被稱為安全旅行國家名單或「白名單」包括澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、韓國、泰國及中國。但中國則須同意與歐盟互惠後才會被納入，名單每2週審查一次，並視情況更新。

納入名單標準依流行病學資訊，包括每10萬居民病例數、採檢陽性率以及篩檢率等。

除安全名單國家外，歐盟對已經完成接種歐盟核准疫苗者達2週者也開放「免隔離」的非必要旅行，但有些國家傳出為加速復甦觀光業，擬接受更廣泛的疫苗品牌。(編輯：韋樞)1100616