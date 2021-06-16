日本贈台AZ疫苗昨(15日)開始施打，各縣市已高齡長輩為優先施打對象。資深媒體人、康寧大學副校長馬西屏昨晚在臉書提到，帶95歲父親去打疫苗，真的是災難一場，連66歲的他，都覺得是一場折磨，除了太陽很大，還在現場排隊很久，人潮又很多，連他都受不了，直呼是「災難一場」，但是當看到在場的醫護與警察，內心湧出了無比的敬意。

馬西屏15日在臉書說，雖然排隊打疫苗的當下太陽很大，溫度很高，排隊很久，人潮很多，連他都受不了，但是看到在場的醫護與警察，內心湧出了無比的敬意，雙北的醫護跟警察真了不起。

馬西屏指出，雙北因為是重災區，醫護人員已經神經緊繃到了極點，身心疲憊也到了頂點，他們臨時承擔了如此沉重的疫苗注射工作，內心升起無比的敬意，自己只是待了一個多小時，就受不了，這些醫護人員跑前跑後，忙前忙後，呼前喚後，要弄上一整天，還要安撫情緒不安燥動的老人家們，只有三個字「了不起」可以形容。

不只醫護人員，馬西屏提到，警察們也了不起，他們穿著厚的衣服，在太陽下解說，勸導，維持，也是一整天，沒有一個人有怨言，且雙北警察因為疫情，勤務本來暴增，現在加上打疫苗的勤務，還受責罵，真的辛苦，

最後，馬西屏直言，打疫苗真的發現很多缺失，但是從心底湧起的，不是怒氣，而是敬意，讓我們給雙北的醫護人員與警察，溫馨的掌聲。網友亦在該篇貼文底下留言表示，「辛苦了！真的很感謝醫護及警察人員的付出」、「辛苦了」，但也有人認為，「問題出在場地，如果徵用小巨蛋，可容納多組人，加大安全距離，冷氣開大些，捷運也方便，至少不會心浮氣躁」。