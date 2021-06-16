特派專欄從美日領袖聲明、美韓領袖聲明、G7公報到美歐公報，在美國強力主導下，對台海和平穩定的關切寫入正式國際文件，意味台海和平穩定已成印太區域基石，也是國際關注焦點。

上任至今5個月，美國總統拜登（Joe Biden）清楚表明，他的外交主軸是讓美國重新成為國際舞台領導者，並聯合國際盟友與合作夥伴，共同面對包括疫情、氣候變遷、經濟復甦、人權等一系列挑戰。

近年來，中國崛起帶來的威脅與日俱增，北京高壓處理新疆維吾爾少數民族與香港的態度遭國際嚴詞抨擊，中國從不間斷甚至變本加厲的對台軍事施壓與國際空間排擠，各國也看在眼裡。

然而，儘管國際合作抗中是美國政府的重要外交策略，國際也確實對中國近年來的作為反感，但中國龐大的市場與生產基地以及交善不交惡的國際政治學，讓多數國家對與中國正面衝突仍有所疑慮。言詞譴責尚可行，但要寫入正式公報總不免多一層顧忌。

何況台灣一向被北京視為「中國的內政，不容任何外來勢力干涉內政」，要說服長期依循中國所謂「一中原則」的各國一致認同把被中國視為紅線的台海議題寫入國際文件，確實不易。

這固然是縱橫政壇近半世紀、深諳國際關係巧妙、又與許多國家領袖有私交的拜登長袖善舞的成果，更多是國際現勢的考量。

中國崛起讓國際舞台焦點逐步東移，北京在南海島礁的軍事化為區域帶來不安、台海軍事緊張可能引發的動盪、第一島鏈穩定受到威脅的全球風險，都讓印太區域穩定逐漸成為國際議題焦點。確保台海和平，不僅能確保區域穩定，也能確保國際安全。

也因此，七大工業國集團（G7）外長5月初在倫敦舉行會議，會後發表的公報首度列入台灣，強調重視台海和平穩定；近日在倫敦舉行的G7領袖峰會公報，也表明台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。這是G7前身G6自1975年成立以來，36年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字。

隨後在布魯塞爾舉行的歐盟美國領袖峰會後發布的公報，同樣重視維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

不光是國際多邊峰會，拜登也利用雙邊會談促成將台海和平穩定聲明納入正式文件，讓各國公開對台海安全表態。

他與日本首相菅義偉4月中旬的領袖峰會會後聲明，關切台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。這是1969年以來，美日兩國領袖聯合聲明首次提到台灣；拜登與5月下旬到訪華府的韓國總統文在寅的峰會聯合聲明，也強調維護台海和平穩定的重要性，反對破壞或威脅基於規則的國際秩序活動。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前出席新美國安全中心（Center for New American Security）2021國家安全會議談到台灣議題的一段話，或許最能詮釋拜登政府的台灣政策。

康貝爾當時表示，在全球與其他地方面臨疫情大流行與其他挑戰的現在，最不需要的就是台海穩定遭到破壞。美方正在尋求採取協調一致的行動，發出決心維持台海和平穩定的明確訊息。