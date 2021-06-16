電子股比重再度降溫至45%以下，主要是航運股的多頭主力強勢作價，吸引短多力再向傳產集結，從傳產族群來看，雖然航運股很強，但其他原物料族群卻是連動性減弱，由此可知，傳產的投機力除了航運外已開始減弱；反觀電子，雖然市場人氣未如預期回到5成以上，但已經有次產業族群開始轉強，說明大內高手(大資金內資)已經回來了！

從此波電子股轉強順序觀察，最早是由PCB領軍，再來是IC設計、矽智財，周二半導體族群則在漲價題材加持下補強了；利多題材能在電子發酵，也說明電子投機力開始增溫。(倫元投顧提供)