「紓困4.0」勞工紓困貸款昨（15）日上午9點開放申請，開放後多家銀行網站大塞車引發民怨。金管會對此表示，共有17家銀行通報因瞬間流量過大導致網路塞車，已要求銀行不能影響既有網路服務，目前運作尚屬正常，將密切觀察後續2天狀況。

勞動部因應疫情衝擊，15日開辦勞工紓困貸款，共有32家國銀、3家信合社及農業金庫合作承辦，其中25家開放線上申請。由於今年名額砍半至50萬名，且許多銀行僅開放線上申請，以至於上午9點開放後多家銀行網站大塞車，申請頁面讀取緩慢或無法開啟。

銀行局副局長黃光熙表示，第一時間已了解各銀行辦理勞工紓困貸款情況，共有17家銀行通報因瞬間流量過大，導致網站出現塞車狀況。其中，有銀行通報有高達20萬人瞬間湧入申請，導致申請頁面讀取緩慢或無法顯示。

黃光熙指出，17家銀行網站發生塞車的時間點不一、狀況是「時快時慢」，因此雖然「卡卡」但還是有慢慢前進，多數銀行網站塞車狀況後續已有改善，整體運作尚屬正常。目前銀行多採取流量分流管制措施改善、或適時開放書面申請因應。

黃光熙表示，已要求銀行提出因應措施、提升系統效能，並注意不可影響既有網路服務和交易等，必須隨時掌控流量狀況，後續2天將持續關注。他表示，為避免群聚，此次原則上希望採線上申請，若欲採臨櫃辦理，銀行亦須做好人流管制。