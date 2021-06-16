金管會為加速推動金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO），宣布成立「金融行動身分識別聯盟」，規畫用戶只要建立行動身分識別後，未來透過指紋或臉部等生物辨識方式，即可在不同金融機構開戶或辦理業務，無須記憶帳號密碼和重複認證，預計第四季起試辦。

隨著金融科技及數位金融服務創新發展，民眾對行動裝置或全電子化開戶交易需求與日俱增。但國內目前許多金融機構的數位存款帳戶，須經自然人憑證、信用卡、存款帳戶等實體卡片方式進行身分識別，若未經實體身分認證，開立帳戶型態及交易範圍均有限制。

為解決上述痛點，金管會在去年8月底公布的金融科技發展路徑圖中，納入研究發展金融FIDO，並協力聯徵中心、財金公司與金控、銀行、保險、證券期貨業等，於今年5月初成立「金融行動身分識別聯盟」，以加速推動相關機制。

綜規處長林志憲指出，金融FIDO規畫透過導入國際FIDO標準，先讓用戶綁定行動裝置、實體卡片及生物特徵，未來使用金融服務時，即可用綁定裝置、生物特徵進行身分識別，不須再使用實體卡片或帳號密碼。

林志憲表示，由於FIDO伺服器上只保有公鑰，不保存密碼、私鑰或個人生物特徵，亦可避免隱私洩露問題。同時，金融FIDO亦規畫提供跨機構身分識別及交易功能，使金融機構可依客戶交易風險屬性，提供客戶辦理相對應安全的服務項目。

林志憲認為，對民眾而言，導入金融FIDO機制可解決以帳號密碼驗證身分所衍生的各項問題，提高使用便利性及安全性。對金融機構則可免除重複驗證客戶身分作業，且未來若功能增加，亦可跨機構傳輸資料，進一步提高服務效率、降低相關營運成本。

金管會統計，截至5月底共有121家金融機構加入金融行動身分識別聯盟，包括6家金控、35家銀行、28家證券、9家期貨、17家壽險、14家產險、2家基層金融機構與其他10家業者。林志憲表示，未來將有更多金融機構加入，相關機制預計第四季啟動試辦。