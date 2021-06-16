環境、社會及公司治理（ESG）成為全球關注趨勢，金管會有鑑於相關資訊揭露重要性，為避免投信業及公開發行公司僅掛名友善環境「漂綠」，宣布將強化投信基金及公發公司年報ESG資訊揭露，預計分別於7月底及今年底前公布相關指引原則。

金管會為營造健全ESG生態，以強化企業永續經營及資本市場競爭力，去年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，當中規畫參考國際氣候相關財務揭露規範（TCFD），強化企業社會責任（CSR）報告書的ESG資訊揭露。

證期局副局長蔡麗玲表示，由於投信業逐漸在投資決策過程中考慮ESG因素、發行相關主題投信基金，金管會近期參考香港對ESG基金的資訊揭露規範，研議訂定相關審查監理原則草案，已請投信投顧公會對外徵詢業者意見，預計7月底前發布。

蔡麗玲指出，現行規定投信若發行標榜ESG的基金，至少60％需投資ESG主題相關標的，但對於相關資訊揭露沒有一致性標準或原則。待指引原則公布後，將規畫在基金資訊觀測站建置ESG基金專區，符合規定的基金才能納入其中。

據金管會統計，截至4月底國內投信共發行25檔ESG公司治理和綠色環保主題基金，規模約達1215億元。蔡麗玲表示，原則上將給予投信業者半年以上的緩衝調整期，使相關基金格式及規範符合新原則，仍不符合者將不能標榜為ESG基金。

至於強化公發公司年報方面，金管會去年已修正應行記載事項準則，要求應揭露公司營運相關的ESG議題風險評估及管理策略，並評估氣候變遷潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊。此次將修訂年報附表、增訂參考範例及揭露指引，引導公司揭露較重要議題。

蔡麗玲表示，如在環境方面，將要求公發公司揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊，社會方面則揭露職安及女性職員、高階主管占比等職場多元化與平等相關的更具體明確量化內容，以實踐企業永續發展目標，預計年底前公告指引準則，於2021年年報適用。