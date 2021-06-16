持續搶攻宅食商機，台北晶華酒店「晶華美食到你家Take Regent Home」點餐平台預計今（6/16)日再推出「大『塊』朵頤！雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」限時優惠促銷，原價2,200元的16盎司雙人厚切爐烤肋眼牛排，今（6/16)下午4點至6月18日下午6點之間於網站下訂，自取優惠價只需1,299元，除價格現打59折外，套餐內含兩人份特選沙拉與主廚例湯，取餐日可至6月30日止，相當於每人不到650元就可在家吃肋眼牛排，並有洋芋泥、碳烤蔬菜、沙拉與湯品。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，免下車即可快速取餐。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到定地點。各式的便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。

「晶華爐烤肋眼牛肉」是晶華酒店暢銷招牌美食之一，不僅是在酒店內的自助餐及azie餐廳推出時廣受消費者喜愛，更常在各美食評比獲冠軍肯定。「晶華爐烤肋眼牛肉」是豪氣選用整塊美國肋眼部位，重量約3.5公斤左右，最適於用來烘烤、塑形，因其油花飽滿且分布均勻，整塊入箱烤後肉質不易乾柴，反而更富彈性。主廚全程只用黑胡椒與海鹽進行調味，完全不搶味的樸實，反而更能彰顯出爐烤牛肉的高深技法。

「晶華爐烤肋眼牛肉」作法是師承2012年客座晶華的美國米其林星級餐廳「亞歷山大牛排館」（Alexander Steak House）獨門技術，肋眼牛肉先經過濕式熟成，然後採「三溫暖式分段爐烤」。烤箱採取分段控溫控濕，先將烤箱預熱至高溫、快速放入肋眼牛肉，高溫爐烤使其佈滿胡椒粒與粗鹽的外層融化、揮散多餘的水氣，讓外皮焦香酥脆的同時亦能鎖住內層肉質的軟嫩多汁，接下來逐步降低考爐溫度、調整濕度，利用肉身表層所附著的高度餘溫，使熱氣平均地流動於內層，肉質亦可均衡的舒展、吸收由上而下緩慢滲透的調味菁華，造就出外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤、口感柔嫩的肉中極品。

消費者訂購台北晶華「大『塊』朵頤--雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」，內有重達16盎司、厚實飽滿、香甜多汁的肋眼牛排，配菜有洋芋泥、碳烤蔬菜、新鮮爽脆的沙拉以及主廚精心熬製的湯品，為非常正統經典的美式牛排搭配組合。