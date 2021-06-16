今(2021)年上半年經歷部分產業的拉回整理跟震盪後，展望第三季投資策略，法人認為，下半年金融市場股市、債市仍充滿許多投資機會，惟相較於2020年下半年多頭走勢更為分歧，操作策略上，股市首選成長動能強的美股、台股，跟印度股；債市則看好存續期間較短、殖利率較高的高收益債券、新興市場債券。

股票型基金中，瀚亞投資看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區，如美國科技股、台股，跟印度股市，主要看好美國、台灣，跟印度GDP年增率亮眼，預估第三季上述股市也將繼續反應此基本面。

債券市場方面，瀚亞投資認為，首要觀察指標為美國聯準會(FED)動向，隨著市場預期公債殖利率看升機率增加，存續期間較低的債券相對有優勢，例如高收益債券基金跟新興市場債券基金。高收益債券基金可挑選美國或全球型，新興市場債券基金則可以彈性配置，增加收益來源與分散風險。

此外，瀚亞投資也提醒，在市場較震盪的環境下，建議可透過台股平衡型基金，或者多重資產型基金，都屬於能參與市場表現，同時又能降低波動的商品。

瀚亞投資表示，若覺得目前市場趨勢較不明朗，或者對接下來金融環境有較多疑慮，希望可以降低資產波動的投資人，股債均衡持有的平衡型基金將是追漲抗跌的選擇。