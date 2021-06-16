一名家住台中的人妻，去年4月發現丈夫偷偷與一名健身房女教練交往，還共同到苗栗出遊夜宿民宿，人妻一路尾隨埋伏到兩人所住房間外，聽到丈夫與小三在床上大戰，小三淫叫聲穿門而出，立刻全程錄下並報警破門當場抓姦，小三還企圖跳窗逃逸被攔下，人妻憤而提告並請求離婚，但丈夫與小三均否認有發生性行為，台中地方法院法官當庭勘驗人妻錄下的淫叫聲，認為聲音應為小三所發出，判2人應賠償正宮30萬元，全案確定，不得上訴。

根據判決書記載，人妻與丈夫結婚11年，99年4 月12日結婚，育有兩子，109 年4 月間，發現丈夫在外偷吃養小三，還單獨與小三自臺中出發遊玩，並夜宿於苗栗縣某民宿，雙方且發生性行為。人妻於門外聽聞聲叫床聲響，悲憤之下報警處理，並由員警陪同一同敲門，但是經過長時間後丈夫才開門，小三則企圖跳窗不成被攔下，最後穿著睡衣坐在床上被活逮。

丈夫開庭時表示，與小三間只是普通朋友關係，在109 年4 月間亦無頻繁聯繫之情形。是因為與老婆間婚姻觸礁，希望尋求小三之意見，始邀請女方一同登山，並共同前往民宿過夜，但該房係3床房型，被告間並無發生性行為。

小三在法院審理時辯稱，她是單獨出遊至外縣市，雖然和男方同房，但房間屬於為3 床房型，並未發生性行為。因為當初是男方主動提出邀約，事後深感懊悔，而且對男方行為感到生氣，才會對正宮有較為激動的言論。

法官認為，丈夫與配偶以外之女子單獨至外縣市出遊，並同住1 房，顯然逾越普通朋友交往或一般社交往來之分際，而非一般婚姻配偶所能容忍，不因被告是否實際發生性行為，而有所不同。

法官也認為，小三行為，顯已逾越對於已婚男女正常社交之應有分際，並嚴重破壞原告婚姻生活之圓滿安全及幸福，且對方夫妻雙方育有2 名未成年子女，豈料遭小三介入，令原告大受打擊、心痛如絞，事後還傳訊刺激、挑釁原告，毫無悔意或歉意，令原告精神痛苦不已。因此判賠30萬元確定。