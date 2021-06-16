中方軍機繞台幾乎已成為常態

美英等7大工業國集團（G7）國家周末對北京發出近數十年來最強烈的譴責。從對北京在新疆侵犯人權和強迫勞動的指控，到有關香港，台灣和南海的政治爭議，幾乎觸及每個痛處，與中方對抗。而解放軍15日隨即出動空前的28架軍機，侵擾台灣西南空域的防空識別區，以強硬表態。

據路透報導，一名美國政府高級官員說，為了回應中方與日俱增的威脅，美國將會繼續加強美台非官方安全關係，以確保台灣有充分的能力自衛。此外，五角大廈發言人說，中方在台灣附近持續增加軍事活動，正在破壞穩定並增加誤判的風險。

而據CNN，《美國之音》和《戰區》（The War Zone）網報導，這是自從2020年中方軍機繞台幾乎成為常態以來，規模最大的一次。

台灣國防部官網「即時軍事動態」今日動態顯示，這次解放軍派出了1架運-8反潛機、4架轟-6機、1架運-8遠干機，2架空警-500、14架殲-16，以及6架殲-11，侵擾台灣西南防空識別區和東南海空域。今日動態說，這是今年4月12日25架中方軍機擾台後，創下單日入侵台灣空域架次最多的一次。

分析指出，這些中方軍機和以往一樣，循著台灣東部的慣常航線飛行，這凸顯了解放軍愈來愈有能力從不同的航向對台發動空襲，也意味要防務台灣狀況愈來愈複雜。整體來說，中方出動28架軍機繞台，反映出兩岸當局關係持續升高。

事實上，在G7發布聲明後，北京便對聯合聲明作出強硬的回應，中國外交部發言人趙立堅周二指控G7故意干涉內政。趙立堅說，「涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」

另一方面，北約（NATO）30個成員國14日也發表聯合公報說，中國大陸對國際秩序，以及與北約有關的領域構成「系統性挑戰」。而中國駐歐盟使團星期一晚也針對北約公報發表聲明，說這是北約冷戰思維延續和集團政治心理作祟。