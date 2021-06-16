國道1號南下260.3k發生車禍，造成車流回堵約3公里。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

中山高嘉義縣民雄段260.3公里南下路段，疑因天雨視線不佳，今天早上7點33分發生連環車禍，據報是1部小貨車與4部自小客車發生車禍，消防局人員到場回報有3名傷者，目前國道1號南下257k至260k時速約40公里，嚴重塞車。

高速公路警察局表示，上午7點33分國1南向260.3公里事故，目前回堵約3公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。