國道1民雄段南下20輛大小車連環撞 車流回堵3公里 08:082021/06/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下260.3k發生車禍，造成車流回堵約3公里。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下260.3k發生車禍，造成車流回堵約3公里。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 中山高嘉義縣民雄段260.3公里南下路段，疑因天雨視線不佳，今天早上7點33分發生連環車禍，據報是1部小貨車與4部自小客車發生車禍，消防局人員到場回報有3名傷者，目前國道1號南下257k至260k時速約40公里，嚴重塞車。 高速公路警察局表示，上午7點33分國1南向260.3公里事故，目前回堵約3公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。 國道1至5月死亡車禍 自小客車夜間肇事占大宗 衰腥夫載嫩妹遇翻車姦情曝光 摩鐵大戰3hr又遇妻友人 #260 #公里 #回堵 #國道一號 #民雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒全民在家抗疫 蘇花路廊車潮較往年同期減少8成 12:482021/06/13 生活 台3線2重機飆速對撞畫面曝光 後車閃過網驚呼：神騎士 11:312021/06/15 社會 三級警戒1個月陳時中看好 名醫曝「端午還債日」喊：高興5秒就好 17:542021/06/15 社會 連假第二天 高速公路車流量比去年端午節少63％ 15:052021/06/14 生活 嚴格匝道儀控卻害國道塞炸 PTT鄉民酸爆交通部 17:112021/06/13 政治 端午連假首日車流 中長途較去年少13萬輛 04:102021/06/14 財經焦點 俄國「災難核潛」葉卡捷琳堡號終於退役 18:392021/06/15 軍事 史上車流最少 國5用路人減半 11:312021/06/13 生活 避免端午連假出遊壅塞 新北警呼籲民眾改道 13:142021/06/12 生活 永冠-KY確保毛利率 考量與風電客戶協商漲價 13:572021/06/15 財經 遊客少9成 東琉線首次連假狂砍班 04:102021/06/13 焦點要聞 社會熱門新聞 國道1民雄段南下20輛大小車連環撞 車流回堵3公里 - 社會 人夫爽吃健身辣教練遭抓姦 法官當庭驗「叫床聲」就是她 - 社會 與駕訓班教練摩鐵衝刺 豪放女自誇：第1次跟我男生都很快 - 社會 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 爆民進黨「黑道之亂」！前黨工之子趙介佑涉毒 檢將聲請延押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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