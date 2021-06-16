為促使後疫情時代的國際發展更具韌性，台灣與歐美及亞太地區的公私界菁英領袖共同籌組獨立於世界衛生組織（WHO）體系之外的新國際聯盟「堅韌社會再造委員會（Reform for Resilience Commission, R4RX）」，並列重要會員。在這個新的國際聯盟，台灣前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮出任為國際委員。

前副總統陳建仁出任「堅韌社會再造委員會(R4RX）」的國際委員。 (圖/擷取自陳建仁Facebook 康健雜誌提供）

宏碁創辦人施振榮出任「堅韌社會再造委員會（R4RX）」的國際委員。(圖/ 康健雜誌提供 陳德信攝）

《康健》獨家訪到擔任R4RX亞太區國際顧問委員會主席、台大教授詹長權。他認為，WHO已不足以因應傳染病大流行，例如國際疫苗分配紊亂，唯有跳脫國家政府的智庫型跨國組織，才有機會解決疫情帶來的健康、經濟、與環境挑戰。

堅韌社會再造委員會在2021年1月成立，英文全名為Reform for Resilience Commission，官方簡寫為R4RX，是獨立於WHO體系的新國際聯盟組織。R4RX有4個區域分部，分別為亞太區、歐洲區、南亞區、及北美區。

堅韌社會再造委員會的成立背景，主要是新冠疫情在2020年重擊全球的經濟和公共衛生體系，但WHO對一波大流行的判斷以及建立全球疫苗研發和分配的措施，皆遭到外界詬病。為此，美國前總統川普一度宣布退出，不過美國總統拜登終止了這項退出計劃。

此外，因兩岸局勢多年無法重返WHO會員國的台灣，則被排除於全球衛生治理之外，當世界衛生大會（WHA）召開期間討論的疫情重要資訊，台灣連視訊會議密碼都拿不到。面臨疫情的威脅，台灣只能倚靠自己的防疫資源防守著。

WHO對新冠疫情大流行的判斷以及建立全球疫苗研發和分配的措施，都遭到外界詬病。圖中人物為WHO總幹事譚德塞。(圖/SCIENCE PHOTO LIBRARY 康健雜誌提供）

●全球一命 歐美亞太籌組新國際聯盟R4RX

然而「全球一命」，歐洲、美國、及亞太地區的公共衛生專家、企業界精英和國際公共政策領袖決定跨域合作，一同籌組新的國際聯盟，堅韌社會再造委員會（R4RX）。

R4RX目前的共同主席有3人，分別為全球疫苗免疫聯盟（GAVI）主席暨歐盟委員會前主席José Manuel Barroso、前澳洲總理Malcolm Turnbull、與哈佛大學公共衛生學院院長Michelle Williams。

「新冠疫情發展到現在我們可以知道，無論是聯合國（UN）、WHO、或國家政府，顯然不足以解決這麼大規模的流行病與經濟議題，國際應該出現新的合作樣態，才能解決這波疫情挑戰，」詹長權說道。

詹長權指出，R4RX算是很有影響力的國際聯盟，因大國都有參與。但比較特別的是，R4RX的組成不像WHO，WHO的成員是以國家政府為主，很容易失去彈性。R4RX則是走公私夥伴關係（Public-Private Partnership, PPP），成員來自學術界、企業界、公共政策專家等，是新樣態的合作。

●堅韌社會再造委員會 台灣突破無法參與WHO困境

換句話說，R4RX就像是智庫型的公私部門跨國組織，不過R4RX成立難道是要跟WHO競爭或抗衡嗎？詹長權強調：「不是，不衝突也不一樣，沒有一個國家政府和國際組織是完美的，只是面臨重大挑戰，就要有新的因應對策。」

詹長權表示，WHO是第二次世界大戰結束後締造出的國際組織，那麼若把新冠疫情比喻為第三次世界大戰，當然也可能有新型態的國際聯盟出現。他也猜測，WHO面對這次的新冠大流行之後，應該也會有所改革。

詹長權表示，R4RX的籌辦過程其實很長，不過在籌辦之初，台灣就一直在裡頭參與著。至於為什麼台灣能加入R4RX？他說，原因在於台裔香港中文大學教授林夏如的努力奔走。

林夏如現在是R4RX的亞太區主持人，詹長權是亞太區的國際顧問委員會主席，前副總統陳建仁及宏碁集團創辦人施振榮則均名列R4RX的國際委員。因亞太區分部的運營是由富邦文教基金會贊助，富邦集團董事長蔡明忠擔任督導委員會主席。

台大教授詹長權擔任「堅韌社會再造委員會（R4RX）」的亞太區國際顧問委員會主席。(圖片/康健雜誌提供 陳德信攝）

●G7高峰會前 R4RX呼籲全球疫苗分配的重要性

值得一提的是，R4RX在七大工業國集團（G7）高峰會舉行前夕，發表了一份期中報告。R4RX透過這份報告書向G7呼籲推動國際疫苗製造、深化透明化各國公衛數據機制、跨界開創具韌性健康的經濟成長模式等，促成社會永續發展。

據台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心所提供的資料所知，這報告書內容提及目前防範大流行的政策方法是錯誤的，仍拘泥「大流行是罕見的、以一個世紀一次的頻率爆發」這項假設。但新冠疫情挑戰了傳統流行病學模型，也對全球造成無數生命和經濟上的損害。

R4RX的報告書內容指出，全球必須要有一個更加協調、公平、永續、且有韌性的體系來因應，並且建立一個全球的疫苗研發和分配架構，才是當前大流行的最有效解決方案，讓疫苗可以加快施打的速度，提升疫苗覆蓋率。

R4RX也在報告書中建議，新冠危機應成為「布列敦森林體系（Bretton Woods system）」時刻，讓全球經濟秩序重新轉型。1944年的布列敦森林會議訂定了全球金融的基本架構，例如以美金為本位，讓全球經濟秩序出現巨大變革。

●R4RX收錄台灣防疫經驗 不再邊緣化

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，這報告書收錄了台灣防疫經驗，是聯合國體系的報告中所缺少的。R4RX日前發布的新聞稿也提到，R4RX在6月3日舉行的全球線上研討會中，R4RX主委Malcolm Turnbull特別提及台灣。

Malcolm Turnbullg在研討會上說，所謂韌性是指迅速應對威脅，並且進一步強化自我的能力，「台灣就是很好的例子，在面對眾多挑戰與國際局勢，仍展現強大的創新能力和韌性，與國際社會共同應對新冠肺炎的挑戰。」

「台灣在國際事務上長年來被邊緣化，但台灣不論是前半段的防疫表現，或是半島體等經濟產業表現，全球有目共睹，經驗值得被他國學習。台灣現在面臨的疫情狀況，也需要向他國學習如何因應、如何走出來，」詹長權說道。

透過R4RX，台灣有機會與國際事務連結。詹長權說，R4RX對G7的喊話極具影響力，以疫苗分配為例，各國搶買疫苗，但亞太區國家的疫苗總劑量卻少得可憐。R4RX反映後促成COVAX盡快播配疫苗給亞太區國家，「當然，台灣也可間接受益。」

詹長權表示，台灣的數位化與資訊化軟硬體實力堅強，這對疫調工作非常有幫助。透過R4RX，台灣也有機會把這項能力對國際輸出。

●民團支持R4RX 但強調加入WHO有不可取代的意義

林世嘉表示，台灣積極參與R4RX的好處在於，可建立新冠疫情相關專家網絡、呈現台灣經驗與觀點、作為台灣取得國際資訊的來源之一，對全民有益。此外，R4RX與G7有密切互動，不啻是一個良好的國際治理核心聯繫管道。

不過林世嘉認為，積極參加WHO仍有不可取代的意義，畢竟從當前的疫苗分配問題中，可以理解全球衛生的治理不只有科學，外交及國家利益皆是重要考量，而WHO仍是當前最具影響力的全球衛生治理平台。這也是為什麼台灣醫界聯盟基金會長年推動台灣重返WHO，並且積極關心全球衛生治理議題。

林世嘉說，WHO處理的政治議題確實很多，但WHO內部討論的機制與政策才可能真正影響各國的行動。因此增加與WHO的互動、參加更多的WHO專家會議、並參加WHA，仍是精進台灣防疫政策不可取代的重要管道。

只不過台灣卡在兩岸的現實問題，遲遲無法加入WHO，林世嘉同意台灣還是要在國際上「多交朋友」，以免錯失衛生治理議題的最新發展。「只不過R4RX這個國際聯盟可以運作到什麼程度，我覺得還是要觀察一下，」她說道。