今年最強梅雨滯留鋒下周二重返台灣附近徘徊，氣象專家吳德榮表示，這波梅雨將一直影響到下周五，且還有機會在多徘徊幾天，持續時間比前兩波更長、帶來更多大量降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬，下周二(22日)起「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近，至下周五(25日)尚在影響期間的中段，有機率再多徘徊幾天。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。

最新歐洲模式模擬，下周二(22日)20時地面氣壓及雨量圖顯示，典型「梅雨滯留鋒」重返台灣附近(左圖)。第10天〔下周五(25日)20時〕尚在其影響期間的中段(右圖)。（翻攝自ECMWF）

吳德榮說，模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間較前2波久，且大氣更不穩定，故有帶來更多降雨的潛勢，應注意。不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

吳德榮說，今起至周六(19日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日36度以上高溫出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。

今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部25至34度，東部23至36度。下周日、一(20、21日)鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。