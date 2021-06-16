小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。5月台股從高檔重挫2,550點，再度提供熟知自家公司經營的董事、大股東，絕佳買進自家股票的良機，甚至有些公司大股東藉以鞏固股權，但董監爭奪戰似也悄悄開打。

【1】近年罕見 31家大股東 5月忙加碼

受到疫情急轉直下衝擊，5月台股一度大跌來到萬五關口，大股東及董事趁機逢低大掃貨，至少有31家上市櫃公司大股東或董事5月敲進自家股票千張以上，為近來罕見！據統計，5月金寶、日盛金、泰豐、永彰及龍邦等，各獲大股東各加碼逾1～4萬張。

【2】貨櫃三雄狂飆 大股東身價鍍金

受惠三大利多激勵，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海15日價量齊揚，同步攻上漲停，不但市值創史上最佳紀錄，長榮更來到史上最佳的市值排名第九，旗下大股東的身價亦締造非凡身價，萬海陳家合計持有萬海市值破1,500億元，長榮集團當家張國華手握長榮海運市值亦突破400億元！

【3】電子代工三巨頭 車用大進補

不讓鴻海的MIH專美於前，非MIH陣營的和碩、仁寶、廣達三巨頭，受惠於傳統汽車的電子化、電動車市場的軟硬體整合、自駕化趨勢，已經鴨子划水已久，營收規模其實都遠超過外界想像。

【4】日本可望追加給台灣疫苗 第二批約180萬劑

日本15日宣布將思考是否二度援助疫苗給台灣，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文透露，第二波贈送將以補足先前台灣提出300萬劑需求為目標，推估第二批約近180萬劑。對此，指揮中心發言人莊人祥也說，若到貨時間早，我方的需求就愈大。

【5】香港美會示警：港版國安法恐爆大危機

「港版國安法」自2020年中公布實施以來將屆一年，香港美國商會卻在近日提出警告，港版國安法新制界線模糊，外資企業感到不安，導致人才流失。商會領袖呼籲香港需在有限的時間內，增加留港企業及員工的安全感，才能對人才保持吸引力。