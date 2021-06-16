因捲入黑幫、毒品案，引發民進黨主席蔡英文震怒，下令火速開除黨籍的前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，4月20日遭台北地檢署依毒品罪聲押獲准迄今。由於趙介佑羈押期限將在本周屆滿，檢方為釐清案情，認為趙介佑有繼續羈押必要，將於本周向法院聲請延押2月。

29歲的趙介佑，原是民進黨員，因涉毒又有幫派背景被收押後，各界質疑民進黨派系「黑道治國」，讓兼任民進黨主席的總統蔡英文震怒，民進黨台北市黨部火速開除趙介佑黨籍，另趙介佑父親趙映光、姑姑趙心瑜也分別請辭台北市黨部評委召集人、北市黨部執行長等黨職。

警方調查，趙介佑涉有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子。去年底警方偵辦一起電信詐欺案件，查獲施姓6名嫌犯充當車手在北投、淡水一帶金融行庫提領詐騙贓款，並發現有人還兼差當「小蜜蜂」外送毒品，6嫌全遭收押禁見後，檢警溯源追查，發現該車手集團幕後主嫌為趙介佑等人。

刑事局4月20日兵分多路在北投、中山區搜索，拘提趙介佑、陳威宇4嫌，在陳嫌住處查獲600多包毒咖啡包，趙嫌家中起出K他命。警方調查，陳嫌負責與詐團接洽，趙介佑招募車手提領贓款，一年來經手金額約500多萬，趙可從中抽取13％作為酬勞，檢警調查時，趙否認販毒。檢方訊後聲押趙、陳2人獲准。

趙介佑被收押，網友起底趙介佑的背景，發現趙介佑不但前科累累，並爆料他過去不少特權及爭議事件，包括曾偷開救護車後撞毀三部車、還是替代役逃兵，甚至立委爆料趙介佑曾於2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，並PO網炫耀。為此，警政署督察室曾約談當年承辦員警，認定趙介佑趁筆錄空檔偷拍借提友人吃便當，但員警竟未發現，將調查懲處。

此外，趙介佑還惹出媽祖協會槍擊案，事後涉案槍手到北投警分局投案時，黑幫還派出大批小弟到警局門口擺出排場，引發輿論批評，讓警方顏面無光，另被稱為「北投之亂」。

由於檢方在4月20日聲押趙介佑，趙的羈押期限將至6月20日為止，檢方因案情複雜，基於辦案需要，將在本周向北院聲請延長羈押2個月，預計延押至8月20日止。

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