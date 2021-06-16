【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】人氣日劇《第一刑事部的烏鴉》（イチケイのカラス，暫譯）和株式会社ふるさと本舗合作，在劇中加入日本各地故鄉納稅（ふるさと納税）謝禮的元素，達到推廣故鄉稅並宣傳地方特色土產的效果。

由日本資深男演員竹野內豐主演的《第一刑事部的烏鴉》為富士電視台2021年4月～6月播放的週一九點強檔電視劇。講述富有人情味、行事風格與眾不同的刑事法官探求案件真相，翻轉案件免於冤罪發生的溫馨故事。

竹野內豐飾演的主角入間以繳納故鄉稅為興趣，辦公桌擺滿日本各地自治體的謝禮，壯觀場面令觀眾印象深刻。每集故事中更會秀出入間收到的有趣地方特產，像是三重縣「四日市明日狹軌鐵道」車廂吊環、秋田縣男鹿市「生剝鬼面具」等，充分達到推廣故鄉稅並宣傳地方特色土產的效果。

▲《第一刑事部的烏鴉》主角入間辦公桌擺滿日本各地故鄉稅謝禮。 圖：イチケイのカラス官方Instagram／來源

故鄉納稅是為了振興人口稀少的日本偏鄉制定的一種納稅制度，繳交的故鄉稅可以扣抵自己居住地區的「住民稅」，不只能將稅金捐給自己喜歡的地方自治團體，並且能收到接受捐款的地方自治團體的回禮，內容通常是當地的農產品、手工藝品、點心等，有時更會有高檔和牛、海鮮等特產。

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