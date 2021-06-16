哥倫比亞軍方消息來源透露，邊境城市古庫塔（Cucuta）一處軍事基地今天遭受汽車炸彈攻擊，23人受傷。

這次炸彈攻擊發生在陸軍第30旅駐守的基地。內政部長帕拉修斯（Daniel Palacios）稱這是「懦弱恐怖分子的攻擊」。

哥倫比亞政府尚未正式證實受傷人數，不過軍方消息人士告訴路透社，傷者中包括軍人與平民。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1100616