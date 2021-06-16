哥倫比亞軍事基地遭恐攻 汽車炸彈襲擊23傷 09:052021/06/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 這次炸彈攻擊發生在陸軍第30旅駐守的基地。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 哥倫比亞軍方消息來源透露，邊境城市古庫塔（Cucuta）一處軍事基地今天遭受汽車炸彈攻擊，23人受傷。 這次炸彈攻擊發生在陸軍第30旅駐守的基地。內政部長帕拉修斯（Daniel Palacios）稱這是「懦弱恐怖分子的攻擊」。 哥倫比亞政府尚未正式證實受傷人數，不過軍方消息人士告訴路透社，傷者中包括軍人與平民。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1100616 阿富汗東部恐攻 故意襲擊小兒麻痺疫苗接種員 敘北反抗軍掌控城市阿夫林遭砲擊 至少18死23傷 #炸彈 #攻擊 #基地 #哥倫比亞 #軍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍前腳走 阿富汗兩處地區立即遭塔利班佔據 21:432021/06/08 國際 無聊男子求關注 謊稱採檢遭詐3.8萬被打臉 最重恐挨罰300萬元 12:572021/06/15 社會 不滿高鐵列車長詢問隨身物品 惡男嗆：我有帶炸彈 08:562021/06/15 社會 先炸彈後槍響 美軍24小時內封鎖珍珠港等2基地 23:392021/06/10 國際 共軍20戰機中印邊境空戰演習 印度飆風戰機緊急應對 22:502021/06/10 兩岸 象牙海岸再傳聖戰攻擊 3名軍警遭炸死 16:002021/06/13 國際 食藥署科長騎機車上班 遭貨車撞飛傷重不治同仁不捨 14:542021/06/10 社會 下台呼聲起 佛奇被批對新冠來源搖擺 怒嗆科學遭攻擊 12:512021/06/10 國際 劍指中國 日擬研發艦載、空射距外飛彈 04:102021/06/08 國際大事 大陸、台灣、馬來西亞疫情再燒 外媒警告2大供應鏈慘了 17:032021/06/14 財經 英國遭印度變種病毒猛攻 重症醫示警：恐引發第三波疫情 13:592021/06/15 生活 國際熱門新聞 布拉格市長：你們幫助過我們 已敦促捷克政府送疫苗到台灣 - 國際 拜登大打北京威脅牌 CNN：被迫攤牌的歐洲深感不安 - 國際 紐約州疫苗接種率達7成 防疫限制幾乎全解除 - 國際 - 中央社 失去味覺不是指標了 印度變種3大常見新冠症狀出爐 - 國際 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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