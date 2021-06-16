全台昨（15日）開放85歲以上長輩施打新冠肺炎疫苗，一早就湧現不少人潮，年近90歲的資深國寶級藝人脫線，則與老婆一同前往施打，事後也在臉書跟粉絲報平安，面對不少人關切，也釣出他留言回應。

國寶級藝人脫線昨（15日）在臉書曬出帶著老婆前往衛生所施打疫苗的照片，只見兩人各自施打完之後，仔細聽著衛生所人員講解，夫妻倆也不忘跟著兒子自拍，看來打完沒有不適狀況，事後也不忘在臉書向所有人報平安：「打完AZ疫苗了！等待30分鐘，才可以離開喔！希望沒有副作用」，更強調希望一切平安健康。

對此，網友也紛紛留言關切：「脫線爸，您一定要平安健康呷百二喔」、「脫線爸要多休息多喝水喔！祝健康平安」、「脫線阿爸平安健康，打完記得喝溫開水！愛你喔」、「兒子好孝順喔，這幾天多觀察多留意爸爸狀況 」、「副作用是打完隔天才有症狀，骨頭酸痛，類感冒，發燒。因人而異備妥普拿疼。最重要多喝水」，面對所有人的關心，也意外釣出脫線回應感謝所有人關切。

名嘴馬西屏昨天也帶著95歲老父去打疫苗，由於氣溫很高加上排隊很久，連他都受不了直呼是「災難一場」，不過看到現場的醫護和警察飆汗維持秩序，還得安撫所有人情緒，讓他坦言內心充滿敬意，大讚：「雙北的醫護跟警察真了不起」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922